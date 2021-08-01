День Повітряних сил ЗСУ відзначається щорічно в першу неділю серпня – цього року свято припадає на 1 серпня.

Свято було встановлено 27 червня 2007 року указом президента Віктора Ющенка.

Сьогодні варто привітати тих близьких та знайомих, які пов’язали своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України.

Ми підготували найкращі та найщиріші привітання в СМС з Днем Повітряних сил ЗСУ. Ці привітання піднімуть настрій всім військовим, причетним до Повітряних сил України.

Честь і слава вам, герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

І безстрашні, і леткі,

І привітати привід є,

Всіх вас зі святом почесним,

Українських ВПС.

***

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно відлітають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

Нині великий інтерес,

До вас, пілоти ВПС.

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішення задачі,

Чудо-техніку мати,

Не хворіти і не сумувати!

Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України включають до свого складу не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ. Мова йде про інженерні та навіть розвідувальні частини й підрозділи.

Фото: Командування ВПС Збройних Сил України/Air Force Command of UA Armed Forces