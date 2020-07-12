День Петра і Павла відзначають 12 липня. Це свято знаменує закінчення купальських святкувань та Петрового посту.

Апостоли Петро та Павло були одними з основоположників християнства та входили у найближче коло Ісуса Христа. Вони прийняли мученицьку смерть за віру.

Християни православної віри святкують День Петра і Павла 12 липня, католики – 29 червня. Також цього дня усі дотримуються певних правил та обрядів.

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Свято на честь двох апостолів прийнято зустрічати у чистоті, тому за день до 12 липня варто прибрати у домі.

Також до дня Петра і Павла потрібно було дотримуватись посту, який мав на меті очистити душу та тіло людини через дотримання певних обмежень та правил. Петрів піст розпочинався через тиждень після свята Трійці та тривав до 12 липня. А вже на свято українці накривали стіл та зустрічали його у колі сім’ї.

Факти ICTV підготували привітання до Дня Петра і Павла у листівках.

Церковні свята у липні

У календарі церковних свят на липень 2020 зазначено два великих свята – Різдво Іоанна Предтечі, яке у народі називають Івана Купала (7 липня) та День Петра і Павла (12 липня).

Також цього місяця закінчується Петрів піст, який має на меті очистити душу та тіло людини. Ще одне важливе свято серед вірян відзначають у липні – День хрещення Київської Русі-України (28 липня).