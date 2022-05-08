8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення. В 2022 році він припадає на неділю.

Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. 8 травня прийнято вважати днем перемоги над нацизмом.

В Україні День пам’яті та примирення відзначають із 2015 року.

Згідно з законом, шанобливе ставлення до пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, ветеранів війни, українському визвольному русі та жертв нацизму є священним обов’язком держави та громадян України.

Символом вшанування пам’яті жертв Другої світової війни є червоний мак. Ця квітка – пам’ятний знак жертв усіх військових і громадянських конфліктів, а також відображення кривавого сліду від пострілу.

У більшості країн Європи, а також у США та Великій Британії свято Перемоги у Другій світовій війні відзначають 8 травня під офіційною назвою День перемоги у Європі.

Крім того, деякі країни в цей день відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни, проголошений Генасамблеєю ООН.