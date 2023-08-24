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День Независимости Украины: праздничные открытки с поздравлениями

24 августа 2023, 07:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Майдан
Источник: Unsplash

24 августа украинцы отмечают День независимости. Это уже 32 год самостоятельного развития наше страны, и этот трудный период мы должны показать, что достойны этого. 

В этот праздник принято поздравлять своих близких и проводить время за пышным столом. Однако во время войны это далеко это не у всех получится. Но это не значит, что не нужно поздравлять друзей с праздником теплыми словами или открытками.

Факты ICTV подготовили праздничные открытки ко Дню независимости Украины, которые сделают приятное в этот праздничный день.

День Независимости Украины День Независимости Украины День Независимости Украины День Независимости Украины День Независимости Украины

Напомним, что уже с 1 сентября украинцы будут отмечать религиозные праздники по новому церковному календарю. Уже в конце года будет сразу несколько больших праздников, которые получат новые даты. Среди них — Рождество и Николая Чудотворца. Связанно это с переходом ПЦУ на обновленный календарь. Уже в 2024 году будет весь цикл праздников по новым датам.

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День незалежності України Поздравления с праздниками
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