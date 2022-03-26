День Нацгвардії України щороку відзначають 26 березня.

Національна гвардія України — військове формування, головним обов’язком якого є захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України. Довгий час після незалежності структура перебувала у занепаді.

У березні 2014 року, коли над Україною нависла анексія Криму, влада ухвалила рішення про відродження Нацгвардії. Пізніше сотні нацгвардійців захищали східні кордони на Донбасі у війні з окупантом.

Із початком широкомасштабної війни Росії проти України військовослужбовці Нацгвардії активно захищають нашу країну від агресора.

– Разом, пліч-о-пліч ми стоїмо на захисті держави. Зі святом, побратими і посестри! Із Днем Національної гвардії України! – привітав військових Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Факти ICTV публікують вітальні листівки з Днем Національної гвардії, аби ви змогли привітати тих, хто причетний до цього свята.