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Привітання із Днем Нацгвардії у листівках

26 Березня 2022, 09:00
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Привітання із Днем Нацгвардії у листівках

День Нацгвардії України щороку відзначають 26 березня.

Національна гвардія України — військове формування, головним обов’язком якого є захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України. Довгий час після незалежності структура перебувала у занепаді.

У березні 2014 року, коли над Україною нависла анексія Криму, влада ухвалила рішення про відродження Нацгвардії. Пізніше сотні нацгвардійців захищали східні кордони на Донбасі у війні з окупантом.

Із початком широкомасштабної війни Росії проти України військовослужбовці Нацгвардії активно захищають нашу країну від агресора.

– Разом, пліч-о-пліч ми стоїмо на захисті держави. Зі святом, побратими і посестри! Із Днем Національної гвардії України! – привітав військових Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Факти ICTV публікують вітальні листівки з Днем Національної гвардії, аби ви змогли привітати тих, хто причетний до цього свята.

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

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Теги
Нацгвардія , Привітання зі святами
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