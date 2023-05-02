Що обов’язково треба подивитися в Івано-Франківську

Як і у Львові, одним із перших місць, які відвідують туристи, є центральна площа (площа Ринок). Біля неї є Ратуша, на яку варто піднятися, щоб побачити Франківськ з висоти пташиного польоту. Неподалік неї розташована вулиця Тринітарська – одна з найдавніших у місті. Найменшою в центрі міста є вулиця Труша.

Також можна насолодитися красою місцевих храмів. Наприклад, варто оглянути Собор Воскресіння Христового, колегіальний костел Пресвятої Діви Марії, Кафедральний Собор Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної церкви.

Також неможливо обійтися без Стометрівки, на якій розташована Фортеця Бастіон. Заходячи в неї, можна побачити безліч цікавих картин (адже всередині працює галерея).

А от на популярній вулиці Шевченка розташований пам’ятник Тарасу Шевченку, який в народі називають Гобітом (через дивні пропорції). Через дорогу від парку відвідайте міське озеро, яке є доволі атмосферною місциною.