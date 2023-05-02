Івано-Франківськ – обласний центр, з якого можна потрапити в усі туристичні локації і місця відпочинку Прикарпаття. Крім того, це місто з доволі цікавою історією, великою культурною спадщиною та цікавими місцями для туризму. День міста Івано-Франківськ 2023: коли святкують – читайте в матеріалі.
Коли день міста Івано-Франківськ 2023
Відомо, що 7 травня 1662 року місто здобуло Магдебурзьке право. Ця дата вважається днем заснування міста. До речі, цьогоріч Івано-Франківську виповнюється 361 рік!
Коли було засновано Івано-Франківськ
Як ми писали раніше, у 1662 році Станиславів (перша назва Івано-Франківська) отримав Магдебурзьке право. Цей рік і вважають офіційною датою заснування міста. 7 травня у 2023 році припадає на неділю.
Чому Івано-Франківськ називався Станіславів
Перша назва міста – Станіславів. Його місто отримало у 1662 році, коли польський магнат Анджей Потоцький, звівши нове місто, назвав його на честь свого старшого сина Станіслава. Назва протрималася до 1963 року. Згодом його перейменували в Івано-Франківськ на честь письменника Івана Франка.
Що обов’язково треба подивитися в Івано-Франківську
Як і у Львові, одним із перших місць, які відвідують туристи, є центральна площа (площа Ринок). Біля неї є Ратуша, на яку варто піднятися, щоб побачити Франківськ з висоти пташиного польоту. Неподалік неї розташована вулиця Тринітарська – одна з найдавніших у місті. Найменшою в центрі міста є вулиця Труша.
Також можна насолодитися красою місцевих храмів. Наприклад, варто оглянути Собор Воскресіння Христового, колегіальний костел Пресвятої Діви Марії, Кафедральний Собор Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної церкви.
Також неможливо обійтися без Стометрівки, на якій розташована Фортеця Бастіон. Заходячи в неї, можна побачити безліч цікавих картин (адже всередині працює галерея).
А от на популярній вулиці Шевченка розташований пам’ятник Тарасу Шевченку, який в народі називають Гобітом (через дивні пропорції). Через дорогу від парку відвідайте міське озеро, яке є доволі атмосферною місциною.