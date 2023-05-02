Ивано-Франковск – областной центр, из которого можно попасть во все туристические локации и места отдыха Прикарпатья. Кроме этого, это город с интересной историей, большим культурным наследием и интересными местами для туризма. День города Ивано-Франковск 2023: когда празднуют – читайте в материале.
Когда день города Ивано-Франковск 2023
Известно, что 7 мая 1662 город получил Магдебургское право. Эта дата считается днем основания города. Кстати, в этом году Ивано-Франковску исполняется 361 год!
Когда был основан Ивано-Франковск
Как мы писали ранее, в 1662 году Станислав (первое название Ивано-Франковска) получил Магдебургское право. Этот год и считается официальной датой основания города. 7 мая в 2023 году приходится на воскресенье.
Почему Ивано-Франковск назывался Станиславов
Первое название города – Станиславов. Его город получил в 1662 году, когда польский магнат Анджей Потоцкий, возведя новый город, назвал его в честь своего старшего сына Станислава. Название продержалось до 1963 года. Впоследствии его переименовали в Ивано-Франковск в честь писателя Ивана Франко.
Что обязательно нужно посмотреть в Ивано-Франковске
Как и во Львове, одним из первых мест, посещаемых туристами, является центральная площадь (площадь Рынок). Возле нее есть Ратуша, на которую стоит подняться, чтобы увидеть Франковск с высоты птичьего полета. Недалеко от нее расположена улица Тринитацкая – одна из самых древних в городе. Наименьшей в центре города улица Труша.
Также можно насладиться красотой местных храмов. К примеру, стоит осмотреть Собор Воскресения Христова, коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии, Кафедральный Собор Покрова Пресвятой Богородицы Украинской Православной церкви.
Также невозможно обойтись без Стометровки, на которой расположена Крепость Бастион. Заходя в нее, можно увидеть множество интересных картин (ведь внутри работает галерея).
А вот на популярной улице Шевченко расположен памятник Тарасу Шевченко, который в народе называют Хоббитом (через странные пропорции). Через дорогу от парка посетите городское озеро, достаточно атмосферное место.