Что обязательно нужно посмотреть в Ивано-Франковске

Как и во Львове, одним из первых мест, посещаемых туристами, является центральная площадь (площадь Рынок). Возле нее есть Ратуша, на которую стоит подняться, чтобы увидеть Франковск с высоты птичьего полета. Недалеко от нее расположена улица Тринитацкая – одна из самых древних в городе. Наименьшей в центре города улица Труша.

Также можно насладиться красотой местных храмов. К примеру, стоит осмотреть Собор Воскресения Христова, коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии, Кафедральный Собор Покрова Пресвятой Богородицы Украинской Православной церкви.

Также невозможно обойтись без Стометровки, на которой расположена Крепость Бастион. Заходя в нее, можно увидеть множество интересных картин (ведь внутри работает галерея).

А вот на популярной улице Шевченко расположен памятник Тарасу Шевченко, который в народе называют Хоббитом (через странные пропорции). Через дорогу от парка посетите городское озеро, достаточно атмосферное место.