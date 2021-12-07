День місцевого самоврядування в Україні: привітання у листівках та СМС

День місцевого самоврядування в Україні відзначають 7 грудня. 2021 року це свято припадає на вівторок.

Цього дня варто привітати всіх тих, хто працює у міських, сільських, селищних, районних та обласних радах. Саме ці люди допомагають простим мешканцям селищ та міст розв’язувати різні проблеми та питання, пов’язані з їхніми життями.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках та СМС із Днем місцевого самоврядування в Україні, щоб ви порадували своїх близьких навіть на відстані. Теплі слова можуть надихнути на великі справи та сміливі рішення.

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Хто скаже, що таке громада?

Скажу вам бачення своє:

Громада – це життя моє,

Це люди, земляки мої,

В яких проблеми є свої,

Іти з якими буду я

Сміливо стежкою життя.

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За любов і дружбу

та державну службу!

За кохання

і місцеве самоврядування!

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У День місцевого самоврядування – прийми привітання і побажання, адже ти маєш до цього свята найбезпосередніше відношення! Нехай твою роботу цінують, а ти старайся працювати ще краще! Тримайся справедливого, чесного шляху і, не знаючи на ньому поразок, примножуй гідність дійсно народної влади!

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Вітаю з Днем місцевого самоврядування! Тобі відомо, що влада не мед, а тяжкий тягар і народ строго наглядає і чекає, коли влаштується його щасливе життя? Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов’язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!

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Хильнемо по чарці сьогодні вина

За все: за любов і за дружбу,

Хоч вже на вулиці зима

Хильнемо і за державну службу!

І також вип’ємо за кохання,

І навіть за місцеве самоврядування!

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День місцевого самоврядування в нашій країні набув статусу офіційного свята ще 25 листопада 2000 року після указу другого президента України Леоніда Кучми. Хоча відзначати його почали ще 1990 року.

Також у грудні на українців чекає величезна кількість свят. Наприклад, вже 18 грудня весь світ відзначатиме Міжнародний день мігрантів, а 25 грудня припадає Різдво. Щоб не забути про всі свята та привітати всіх близьких теплими словами – дивіться календар свят на грудень 2021 року у матеріалі Фактів ICTV.