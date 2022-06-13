Вже дуже скоро настане день літнього сонцестояння – ця подія відбувається лише раз на рік. Цей день має бути максимально продуктивним, оскільки сонце нас радуватиме тривалий час.

Коли літнє сонцестояння

Щороку ця подія припадає на 21 червня. Виняток тільки для високосного року – тоді найдовший день на рік припадає на 20 число. У 2022 році цей день випадає на вівторок.

Особливості літнього сонцестояння

Головна особливість цього дня – сонячна активність. Найближча до Землі зірка 21 червня радуватиме нас своєю присутністю на небі 16 з половиною годин.

Зараз дивляться

Сонце досягає найвищої точки над землею. Багатьом може здатися, що світило не рухатиметься протягом дня і застигне в одній точці.

З цього дня на північній півкулі нашої планети розпочинається тропічне літо. З 22 червня час перебування сонця в небі зменшуватиметься до 22 грудня – тоді настане день зимового сонцестояння.

День літнього сонцестояння – що можна і не можна робити

Наші пращури вірили, що ця подія дуже містична. Традиційно вранці вмивалися росою, щоб зміцнити здоров’я та продовжити красу.

Прокидатися краще з появою сонця – загадане в цей момент бажання має обов’язково здійснитись.

Сонячний день – чудовий привід для радості. Варто уникати сварок, а також негативних думок. Саме час духовно очиститись і думати лише про хороше.

Рекомендується зайнятися улюбленою справою або присвятити день духовному зростанню.

День літнього сонцестояння – ритуали та звичаї

Дрібна живність і рослини дуже люблять сонце – потрібно випити трав’яний чай із медом та насолодитися цим днем. Щоб задобрити небесне світило, можна вбратися у світлий одяг, а також жовтих чи зелених відтінків. Наші пращури вірили, що від цього врожай буде тільки кращим.

Якщо є можливість і це не суперечить безпеці – можна з’їздити в ліс з близькими та друзями або провести весь день у своєму саду, насолоджуючись природою навколо.

Наші пращури вірили, що люди, які народилися 20 або 21 червня, мають велику енергетичну силу і можуть наврочити.

День літнього сонцестояння – прикмети