День Оксани та Ксенії відзначають шість разів на рік, зокрема 6 червня згадують Блаженну Ксенію Петербурзьку, яка вважається покровителькою і помічницею всіх жінок.

Ми підготували привітання з днем ангела Оксани та Ксенії, а також кілька фактів про історію свята.

Привітання з Днем ангела Оксани та Ксенії

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З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця.

Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов’язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.