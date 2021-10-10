День художника в Україні у 2021 році відзначають 10 жовтня. Вперше свято з’явилося в календарі у 1998 році після указу другого президента України Леоніда Кучми.

У цей день варто привітати тих, хто присвятив своє життя прекрасному — образотворчому мистецтву. Професія художника часто асоціюється з творчими особистостями, майстрами, і просто наділеними даром малювання людьми.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем художника в листівках, які порадують майстрів своєї справи.

Роботи цих естетів високо цінуються і в Україні — в День художника нагороджують живописців державними нагородами та званнями.

Також у другу неділю жовтня проводяться різні виставки на вулицях міст, в музеях і галереях, де кожен охочий може доторкнутися до прекрасного.

Професія художника може похвалитися своєю великою історією — вчені продовжують знаходити малюнки, зроблені на скелях нашими предками. У Стародавньому Єгипті вважалося, що художники володіють магічними силами — їхні картини могли впливати на людей.

У середньовіччі величезною популярністю користувався іконопис, фрески та мозаїка. Зараз у тренді портретний живопис, хоч і в епоху смартфонів та інших електронних гаджетів його важливість недооцінена.

Жовтень порадує українців величезною кількістю свят. В середині осені свої професійні свята відзначають рієлтори, вчителі, юристи, і навіть анестезіологи.

Традиційно, 14 жовтня українці відзначають велике православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. На цей день припало й інше свято — День захисників і захисниць України.

Ознайомитися з календарем свят на жовтень 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.