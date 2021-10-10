День художника 2021: впізнайте картини українських майстрів (тест)

День художника в Україні щорічно відзначають у другу неділю жовтня. 2021 року свято припадає на 10 жовтня.

Це професійне свято було засноване указом президента України №1132/98 від 9 жовтня 1998 року. Ініціювала його ухвалення Спілка художників України.

Факти ICTV до Дня художника створили тест на знання картин українських майстрів.

Історія живопису бере свій початок у печерах епохи палеоліту, де первісні люди зображали на стінах тварин, інших людей, різні предмети і навіть сюжети.

Протягом всієї історії людства образотворче мистецтво крокувало в ногу з тими подіями, які відбувалися навколо, а іноді навіть випереджало їх. Загалом живописців шанували в усі часи і в різних культурах.

Україна зі свого боку також подарувала світові багато талановитих художників. Це і кримчанин Іван Айвазовський, і Малевич, який хоча й мав польське коріння, довго жив в Україні.

Серед сучасних авторів також багато гучних імен, які підкорили любителів мистецтва своїм авторським стилем. Зокрема, йдеться про Івана Марчука, Євгенію Гапчинську.