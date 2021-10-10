День художника 2021: узнайте картины украинских мастеров (тест)

День художника в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье октября. В 2021 году праздник приходится на 10 октября.

Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Украины №1132/98 от 9 октября 1998 года. Инициировал его принятие Союз художников Украины.

Факты ICTV ко Дню художника создали тест на знание картин украинских мастеров.

История живописи берет свое начало в пещерах эпохи палеолита, где первобытные люди изображали на стенах животных, других людей, различные предметы и даже сюжеты.

На протяжении всей истории человечества изобразительное искусство шагало в ногу с теми событиями, которые происходили вокруг, а иногда даже опережало их. В целом живописцев почитали во все времена и в разных культурах.

Украина со своей стороны также подарила миру много талантливых художников. Это и крымчанин Иван Айвазовский, и Малевич, который хотя и имел польские корни, долго проживал в Украине.

Среди современных авторов тоже много громких имен, которые покорили любителей искусства своим авторским стилем. В частности, речь об Иване Марчуке, Евгении Гапчинской.