День HR-менеджера в Україні відзначають 15 вересня. Люди, які працюють у цій сфері, наймають і навчають співробітників.
Привітання з Днем HR-менеджера в СМС
Вітаю з Днем HR-менеджера і від щирого серця бажаю радості і удачі на роботі, правильних рішень і успішного вибору, раціонального розподілу кадрів і сил, благополуччя в житті і яскравого світла, особистого щастя і щирої любові, гарного настрою і достатку.
Ти працівник непростий —
Hr-менеджер від Бога,
На роботу всіх влаштуй,
На щастя людям дай дорогу.
І тобі воздасться все,
Добро все відгукнеться,
Багато грошей принесе,
Любов’ю розіллється!
Керуєш персоналом
Ти, як славний капітан.
Встигаєш все на світі,
Відразу ти і тут, і там.
У свято це бажаю сили
І виконання усіх мрій,
Нехай під чуйним керівництвом
Колектив росте лише твій.
У День HR-менеджера люди з цієї професії можуть піти корпоратив або просто відзначити в колі близьких. Однак навіть якщо ви далекі від рекрутерів, можна в цей день переглянути хороші фільми, які стикаються з професією HR-менеджера.
Мисливець за головами (2009)
Рекрутер Мартін Вінг, який раніше був бізнес-журналістом, займається підбором топ-менеджерів для великих компаній. Однак тепер йому належить знайти наступника для літнього власника великої скандинавської судноплавної та нафтової компанії. У бізнесмена є син, якому він не збирається передавати владу. У фільмі буде багато жадібної боротьби.
Рекрутер (2003)
Головні ролі в картині зіграли Аль Пачіно і Колін Фаррелл. Досвідчений вербувальник ЦРУ знаходить юного програміста і вмовляє його вступити на службу в управління. Однак без психологічного пресингу тут не обійдеться.
Кадри (2013)
Два 40-річних чоловіка, які пропустили момент, що світом править інтернет, вирішують знайти роботу. Ба більше потрапляють вони на стажування в Google. Однак їх знань не вистачає навіть, щоб зрозуміти, виконання якого завдання від них вимагає рекрутер.