День HR-менеджера в Україні відзначають 15 вересня. Люди, які працюють у цій сфері, наймають і навчають співробітників.

Привітання з Днем HR-менеджера в СМС

Вітаю з Днем HR-менеджера і від щирого серця бажаю радості і удачі на роботі, правильних рішень і успішного вибору, раціонального розподілу кадрів і сил, благополуччя в житті і яскравого світла, особистого щастя і щирої любові, гарного настрою і достатку.

Ти працівник непростий —

Hr-менеджер від Бога,

На роботу всіх влаштуй,

На щастя людям дай дорогу.

І тобі воздасться все,

Добро все відгукнеться,

Багато грошей принесе,

Любов’ю розіллється!

Керуєш персоналом

Ти, як славний капітан.

Встигаєш все на світі,

Відразу ти і тут, і там.

У свято це бажаю сили

І виконання усіх мрій,

Нехай під чуйним керівництвом

Колектив росте лише твій.

У День HR-менеджера люди з цієї професії можуть піти корпоратив або просто відзначити в колі близьких. Однак навіть якщо ви далекі від рекрутерів, можна в цей день переглянути хороші фільми, які стикаються з професією HR-менеджера.

Мисливець за головами (2009)

Рекрутер Мартін Вінг, який раніше був бізнес-журналістом, займається підбором топ-менеджерів для великих компаній. Однак тепер йому належить знайти наступника для літнього власника великої скандинавської судноплавної та нафтової компанії. У бізнесмена є син, якому він не збирається передавати владу. У фільмі буде багато жадібної боротьби.

Рекрутер (2003)

Головні ролі в картині зіграли Аль Пачіно і Колін Фаррелл. Досвідчений вербувальник ЦРУ знаходить юного програміста і вмовляє його вступити на службу в управління. Однак без психологічного пресингу тут не обійдеться.

Кадри (2013)

Два 40-річних чоловіка, які пропустили момент, що світом править інтернет, вирішують знайти роботу. Ба більше потрапляють вони на стажування в Google. Однак їх знань не вистачає навіть, щоб зрозуміти, виконання якого завдання від них вимагає рекрутер.