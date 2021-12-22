День енергетика в Україні відзначають 22 грудня. 2021 року цей день припадає на середу.

Варто привітати тих, хто присвятив своє життя енергетичній промисловості. Своє свято відзначають співробітники, які займаються виробленням, передачею, збутом електричної та теплової енергії.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем енергетика у листівках та СМС, які порадують ваших знайомих та близьких навіть на відстані. Приємні слова можуть надихнути та зарядити позитивом на весь день.

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Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!



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Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота – для держави необхідність,

Важливість і престижність в наші дні.

Хай колектив у злагоді працює

Й дарує людям і тепло, й вогні.



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Вітаємо енергетиків умілих –

Ми б без вас від холоду трусилися,

Побажати ми вам добра хотіли,

Щоб все у вас мрії збулися!



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Енергетики – воїни світла,

Електрики маги, добра,

Більше струму, адже пісня не заспівана, –

І гуляння нехай до ранку!

Захоплюємося вашою роботою

І бажаємо щасливих вам днів,

Буйства очей, повені бажань,

Сяйва мільйона вогнів!



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Бажаю нових творчих злетів і здобутків, нескінченної енергії в душі, а професіоналізм енергетиків і в подальшому примножує могутність нашої незалежної держави України!



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День енергетика розпочали відзначати ще 1993 року після указу першого президента України Леоніда Кравчука. Свято покликане підтримати працівників енергетичної промисловості.

Традиційно, на великих профільних підприємствах влаштовують корпоративи, де співробітники спілкуються та веселяться у неформальній атмосфері. Найкращих майстрів нерідко нагороджують преміями.

Незабаром усі українці відзначатимуть наступ Нового року в колі сім’ї чи друзів. Саме час подбати про святковий стіл – закупити продукти, скласти список страв та підготувати цікаві конкурси.

Як здивувати гостей незвичайними закусками, салатами та десертами з обмеженим бюджетом – читайте у матеріалі Фактів ICTV.