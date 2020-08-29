29 серпня в Україні святкують своє професійне свято далекобійники. Це сучасні мандрівники, які на своїх вантажівках мандрують по всіх кутках України та світу.

Не забудьте привітати ваших родичів та друзів, які працюють за кермом багатотонних машин. Факти ICTV у цьому допоможуть – ми зібрали для вас кращі вітання у прозі.

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Кожен рейс далекобійника – колосальне навантаження і чимала відповідальність! Тому, добре бажання в честь Дня далекобійника абсолютно точно не буде зайвим! А я бажаю тобі вести здоровий спосіб життя, причому, щоб це було не в тягар, а в задоволення, а також регулярно виконувати мрії, що також корисно для здоров’я, але вже душевного!

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Якщо порівнювати з іншими машинами за розміром, то твоя – просто динозавр! Вітаю з Днем далекобійника! Нехай професія далекобійника стане для тебе не просто спосіб заробітку на життя, але і улюбленою справою! Адже коли робота не в тягар, а є до неї хоч якийсь інтерес, то і час летить непомітно!

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Подумати тільки! Ще століття-друге тому по суші все возили на конях і, навіть, про скромні сьогодні масштаби перевезень не можна було і мріяти! Тому, в День далекобійника, прийми гучне вітання! Нехай всі рейси будуть щасливі, і за ними незмінно слід найщасливіший час відпочинку!

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Серйозний, солідний ти водій – далекобійник! У свій святковий день, День далекобійника – прийми мої вітання! Нехай кожна поїздка буде маленькою пригодою, хоча б тому що пейзажами за вікном можна милуватися! І звичайно, слухай радіо, підспівуй йому і частіше згадуй про домівку, де чекають на тебе з нетерпінням!

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У День далекобійника привітання я адресую людині, яка доставить будь-який вантаж у будь-яку точку землі, було б лише розумно часу в запасі, та не підвів мотор і інші складові машини! Враховуючи специфіку вашої роботи, я бажаю тобі ніколи не позіхати, бути завжди бадьорим і відпочившим!

ЄС ввів нові правила для далекобійників

Євросоюз затвердив нові вимоги роботи для далекобійників. Водіїв зараховуватимуть до відряджених працівників, що змусить компанії підняти їм зарплатню.

Скорочений тижневий відпочинок дозволять проводити в кабіні вантажівки. Відпочинок тривалістю понад 45 годин компанії-перевізники повинні забезпечити у готелі.