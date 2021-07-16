16 липня в Україні відзначається професійне свято – День бухгалтера. Традиційно в цей день у всіх великих компаніях вітають представників цієї професії – справжніх професіоналів своєї справи.

У цей день дарують бухгалтерам тематичні сувеніри та організовують фуршети.

У День бухгалтера 2021 Факти ICTV пропонують привітати колег з їх професійним святом.

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Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на ти.

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З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

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Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо,

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопіту,

В добром колективі,

У сім’ї добробуту,

Щоб були щасливі.

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Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.