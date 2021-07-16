16 липня в Україні відзначається професійне свято – День бухгалтера. Традиційно в цей день у всіх великих компаніях вітають представників цієї професії – справжніх професіоналів своєї справи.
У цей день дарують бухгалтерам тематичні сувеніри та організовують фуршети.
У День бухгалтера 2021 Факти ICTV пропонують привітати колег з їх професійним святом.
*****
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на ти.
*****
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
*****
Геніїв фінансових
Радо ми вітаємо,
Та завжди балансу
В справах вам бажаємо,
Працювать без клопіту,
В добром колективі,
У сім’ї добробуту,
Щоб були щасливі.
*****
Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.