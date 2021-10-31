День автомобіліста та дорожника в Україні відзначають в останню неділю жовтня. У 2021 році свято припадає на 31 жовтня.

Цього дня варто привітати всіх, хто пов’язав своє життя з автомобілями, або ж усіляко допомагає водіям — прокладає дороги, стежить за їхнім станом та налагоджує транспортний зв’язок між містами.

Власники чотириколісного транспорту сьогодні точно зрадіють теплим словам.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем автомобіліста у листівках та СМС, які допоможуть порадувати знайомих та близьких водіїв навіть на відстані.

***

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не чекає затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не кінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

Бажаю в заторі не стояти,

Ламань ніколи не знати,

Бути обережним в ожеледь —

Нехай Господь вас береже!

***

Нехай сьогодні тобі посміхається шлях!

Нехай швидкість прийде тобі на підмогу!

Ти сьогодні привітати колег не забудь,

Ті, що ділять з тобою дорогу!

***

Шумахер і Алонсо в шоці:

Твоє авто бере розгін!

І в цьому швидкості потоці

Ти, безумовно, чемпіон!

***

Твої очі горять, як фари,

Коли сидиш ти за кермом.

Тебе, мій друже, хочу привітати

З водія прекрасним днем!

***

За кермом ти серйозний і тверезий,

Ну, а в житті — жартівник, гуморист,

Ось за це тебе ми й любимо,

Перевізник — автомобіліст.

Настав твій день, вітаємо,

Тобі щастя подвійного бажаємо,

Щоб завжди та скрізь був у порядку

На своєму залізному коні.

***

День автомобіліста та дорожника в Україні почали відзначати ще у 1993 році за ініціативою першого президента України Леоніда Кравчука.

Цього дня на підприємствах, пов’язаних зі сферою перевезень пасажирів, вантажів, виробництва авто та прокладання доріг зазвичай влаштовують корпоративи, де дякують водіям за їхню роботу. Найкращих співробітників також нерідко і нагороджують преміями.

На території нашої країни добре розвинена дорожня інфраструктура — загальна довжина мережі шляхів для авто перевищує 170 тис. км. Такої відстані вистачить, щоб 4 рази обігнути екватор. Кількість чотириколісного транспорту також продовжує зростати — за даними на жовтень 2021 року, дорогами Києва щодня їздить понад мільйон автомобілів. Для порівняння, у 2015 році цей показник досягав позначки у 620 тис. авто.

Листопад 2021 року також багатий на професійні свята – на початку місяця українці відзначатимуть День залізничника, День працівника соціальної сфери та Міжнародний день бухгалтера.

Ознайомитись з усіма святами листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.