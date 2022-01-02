День ангела Юрія: яскраві привітання в СМС та листівках

Сьогодні, 2 січня, в Україні вітають іменинників Юріїв.

Це ім’я доволі популярне, тому, напевно, у вашому оточенні є його власники. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Юрія в листівках і СМС.

Привітання з Днем ангела Юрія у листівках

Привітання з Днем ангела Юрія в СМС

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Юрію, день Ангела сьогодні твій! Дай Боже, тобі доброго здоров’я! Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій, зігрітий щастям, радістю, любов’ю!

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Час світлих поздоровлень, час, коли твій Ангел підлітає до тебе, Юрію, і міцно-міцно обіймає в честь цього особливого дня. Нехай він буде поруч, сьогодні, завтра і завжди! Вітаю тебе!

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З днем ​​ангела тебе, Юрію, бажаємо тобі ніколи не здаватися, нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

Значення імені Юрій

Ім’я Юрій грецького походження. Воно поширене серед українців, білорусів, росіян та грузи́нів. Ім’я є прямим відповідником грецького Георгій, що означає хлібороб, плугатар.