Сьоодні, 9 грудня відзначають День ангела Юрія. Ім’я є прямим відповідником грецького Георгій, що означає “хлібороб”.

Люди з ім’ям Юрій вирізняються спокоєм, філософським складом розуму, водночас вони дуже наполегливі у процесі досягнення своєї мети.

Характер у Юрія сильний, якщо виникають проблеми, він буде вирішувати їх самостійно, не любить просити допомогу. Також у нього чудове почуття гумору. У стосунках він вірний, турботливий та цінує затишок у домі.

Юрій знає що хоче отримати від життя. Якщо він розпочинає працювати над певною ідеєю, він доведе її до кінця.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем анела Юрія у листівках та СМС.

Найкращі привітання з Днем ангела Юрія в СМС

***

В день ангела, Юрій, прийми привітання,

Нехай настрій буде відмінним,

Нехай щастя посміхається тобі кожен день,

Хай удача за тобою ходить, мов тінь.

Будь господарем своєї долі,

Усі перешкоди зумій обійти,

Нехай буде казкою життя для тебе,

Нехай завжди здійснюються мрії.

***

Юра наш – надійний друг!

Він допоможе в скрутну годину,

Відверне від сумних думок

І підтримає словом милим!

Нехай святий Георгій надихає,

Додасть сил і у вірі зміцнює!

***

В день ангела тобі бажаю,

Щоб щастя в житті оселилося,

І твоя мрія тобі явилася.

Нехай все добре прийде,

Удача постійно чекає.

Нехай не буде ніколи біди,

І буде щастя твоїм назавжди!

Найкращі привітання з Днем ангела Юрія у листівках