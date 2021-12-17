Сьогодні, 17 грудня, відзначають день ангела Варвари. У цей день вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари, яка вважається покровителькою морів, військових, шахтарів, ремісників, торговців і мандрівників.

Це ім’я має давньогрецьке походження і означає “чужа, дикунка”. Власниці імені мають життєрадісний характер, зазвичай вони активні, позитивні, добрі та веселі.

Також Варварам притаманні нерішучість, слабкість та водночас терпіння і впертість. Дівчата з таким іменем достатньо вольові, іноді можуть бути злопам’ятними.

Варвара – непогана господарка, уміє створювати затишок та комфортну атмосферу вдома. Любить проводити час у сімейному колі, неохоче бере участь у вечірках із малознайомими людьми.

Привітання з Днем ангела Варвари в СМС

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Вітаю з Днем святої Варвари і бажаю, щоб дух великомучениці завжди наставляв на правильний шлях і добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і кохання, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу.

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Варварі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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З Днем святої Варвари! Бажаю міцної віри, правди, блага в житті та достатку. Нехай ніщо не зможе зламати твій внутрішній стрижень, нехай кожен день дарує мир і добро.

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Ти Варвара наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

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З іменинами! Варваро, залишайся завжди красивою, доброю, чуйною, веселою, благородною та щирою. Бажаємо тобі жіночого щастя, міцного здоров’я, вірної удачі та незмінного кохання.

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Варваро наша люба!

Нехай душа співає!

Нехай щодня щось добре

в твоїм житті буває!

В День Ангела сьогодні

радій, немов дитина!

Тобою хай пишається

уся твоя родина!

Привітання з Днем ангела Варвари у листівках