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День ангела Варвари: привітання у листівках та СМС

17 Грудня 2021, 07:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
девушка, зима

Сьогодні, 17 грудня, відзначають день ангела Варвари. У цей день вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари, яка вважається покровителькою морів, військових, шахтарів, ремісників, торговців і мандрівників.

Це ім’я має давньогрецьке походження і означає “чужа, дикунка”. Власниці імені мають життєрадісний характер, зазвичай вони активні, позитивні, добрі та веселі.

Також Варварам притаманні нерішучість, слабкість та водночас терпіння і впертість. Дівчата з таким іменем достатньо вольові, іноді можуть бути злопам’ятними.

Варвара – непогана господарка, уміє створювати затишок та комфортну атмосферу вдома. Любить проводити час у сімейному колі, неохоче бере участь у вечірках із малознайомими людьми.

Привітання з Днем ангела Варвари в СМС

***

Вітаю з Днем святої Варвари і бажаю, щоб дух великомучениці завжди наставляв на правильний шлях і добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і кохання, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу.

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Варварі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

З Днем святої Варвари! Бажаю міцної віри, правди, блага в житті та достатку. Нехай ніщо не зможе зламати твій внутрішній стрижень, нехай кожен день дарує мир і добро.

***

Ти Варвара наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

З іменинами! Варваро, залишайся завжди красивою, доброю, чуйною, веселою, благородною та щирою. Бажаємо тобі жіночого щастя, міцного здоров’я, вірної удачі та незмінного кохання.

***

Варваро наша люба!
Нехай душа співає!
Нехай щодня щось добре
в твоїм житті буває!
В День Ангела сьогодні
радій, немов дитина!
Тобою хай пишається
уся твоя родина!

Привітання з Днем ангела Варвари у листівках

 

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Теги
іменини , Привітання
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