10-го березня віряни вшановують памʼять святого Тарасія, патріарха Константинопольського. Це також означає, що власники імені Тарас святкують свої іменини.
Коли відзначають іменини Тараса
2023 рік є невисокосним, саме тому день ангела Тараси відзначають 10 березня. У вискосний рік дата переноситься на день раніше – 9 березня. У цей день українці також святкують день народження відомого письменника Тараса Шевченка.
Проте це не всі дати святкування.
За календарем день ангела Тарас також відзначає:
- 22 березня – день Тарасія Лікаонійського;
- 26 травня та 25 жовтня – преподобного ігумена Тарасія Глушицького;
- 20 червня – мученика Тараса;
- 15 серпня – Тарасія.
Походження імені Тарас
Тарас має давньогрецьке походження Тарасіос, що означає: “неспокійний, бунтар”. На диво, у самій Греції імʼя практично невідоме, тоді, коли в Україні століттями користується популярністю.
Характер
У дитячому віці Тарас досить рухливий і впертий, що допоможе йому йти до своєї мети. Власники цього імені розумні й талановиті, мають багато ідей для реалізації. Проте з віком Тарасові може не вистачати сил на втілення й розвиток.
Друзів Тарас вибирає ретельно, тому їх у нього не так і багато. Він занурений у власний світ і почуття. Проте це не стане на шлхяху між ним та його близькими: хлопець завжди прийде рідним на допомогу.
Тарасу потрібна людина, яка зможе доповнити його особистість. Це стосується дружини, яка буде абсолютною протилежністю чоловіка. Саме тоді, він зможе розквітнути як сімʼянин.
Привітання з днем ангела Тараса в смс
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Днів ангела в році є дуже багато –
Та ось День Тараса нині прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
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Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Тарасом буде
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Тарасу помагає,
Ангел покровитель!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тараса,
Прийми привітання!
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В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!