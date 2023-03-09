10-го березня віряни вшановують памʼять святого Тарасія, патріарха Константинопольського. Це також означає, що власники імені Тарас святкують свої іменини.

Коли відзначають іменини Тараса

2023 рік є невисокосним, саме тому день ангела Тараси відзначають 10 березня. У вискосний рік дата переноситься на день раніше – 9 березня. У цей день українці також святкують день народження відомого письменника Тараса Шевченка.

Проте це не всі дати святкування.

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За календарем день ангела Тарас також відзначає:

22 березня – день Тарасія Лікаонійського;

26 травня та 25 жовтня – преподобного ігумена Тарасія Глушицького;

20 червня – мученика Тараса;

15 серпня – Тарасія.

Походження імені Тарас

Тарас має давньогрецьке походження Тарасіос, що означає: “неспокійний, бунтар”. На диво, у самій Греції імʼя практично невідоме, тоді, коли в Україні століттями користується популярністю.

Характер

У дитячому віці Тарас досить рухливий і впертий, що допоможе йому йти до своєї мети. Власники цього імені розумні й талановиті, мають багато ідей для реалізації. Проте з віком Тарасові може не вистачати сил на втілення й розвиток.

Друзів Тарас вибирає ретельно, тому їх у нього не так і багато. Він занурений у власний світ і почуття. Проте це не стане на шлхяху між ним та його близькими: хлопець завжди прийде рідним на допомогу.

Тарасу потрібна людина, яка зможе доповнити його особистість. Це стосується дружини, яка буде абсолютною протилежністю чоловіка. Саме тоді, він зможе розквітнути як сімʼянин.

Привітання з днем ангела Тараса в смс

*****

Днів ангела в році є дуже багато –

Та ось День Тараса нині прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

*****

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Тарасом буде

*****

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Тарасу помагає,

Ангел покровитель!

*****

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

*****

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!