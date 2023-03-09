10-го марта верующие чтят память святого Тарасия, патриарху Константинопольскому. Это также означает, что обладатели имени Тарас празднуют свои именины.

Когда отмечают именины Тараса

2023 год является невисокосным, именно поэтому день ангела Тараса отмечают 10 марта. В високосный год дата переносится на день раньше – 9 марта. В этот день украинцы также празднуют день рождения известного писателя Тараса Шевченко.

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Однако это не все даты празднования.

По календарю день ангела Тарас также отмечает:

22 марта – день Тарасия Ликаонийского;

26 мая и 25 октября – преподобного игумена Тарасия Глушицкого;

20 июня – мученика Тараса;

15 августа – Тарасия.

Происхождение имени Тарас

Тарас имеет древнегреческое происхождение Тарасиос, что означает: “беспокойный, бунтарь”. На удивление, в самой Греции имя практически неизвестно, тогда как в Украине веками пользуется популярностью.

Характер

В детском возрасте Тарас достаточно подвижный и упрямый, что поможет ему идти к своей цели. Обладатели этого имени умные и талантливые, имеют много идей для реализации. Однако с возрастом Тарасу может не хватать сил на воплощение и развитие.

Друзей Тарас выбирает тщательно, поэтому их у него не так много. Он погружен в собственный мир и чувства. Однако это не станет помехой между ним и его близкими: парень всегда придет родным на помощь.

Тарасу нужен человек, который сможет дополнить его личность. Это касается жены, которая будет абсолютной противоположностью мужчины. Именно тогда он сможет расцвести как семьянин.

Поздравления с днем ангела Тараса в смс

*****

Дней ангела в году очень много –

Но вот День Тараса нынче пришел,

Желаю зла тебе не знать,

И счастья клад чтоб ты в жизни обрел.

*****

Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,

Чтобы счастье семейное его берегло,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в далекой и вечной дороге.

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет от беды Вас повсюду,

Пусть несет Вам радость каждое мгновение,

И благодать Господня лишь с Тарасом будет

*****

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И ежедневно и ежесекундно,

Пусть Тарасу помогает,

Ангел покровитель!

*****

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил придаст ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

достигать без колебаний,

С днем ангела Тараса,

Прими поздравления!

*****

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья

И пусть тебя оберегает Бог!