31 січня відзначають день ангела Оксани. Дівчата з цим ім’ям відзначають свої іменини сім разів на рік.
Якщо у вас є знайомі чи близькі володарки чарівного імені Оксана, не забудьте привітати. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Оксани в СМС, прозі та листівках.
Привітання з днем ангела Оксани в СМС
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Нехай тебе кохання гріє,
Як сонця промені ясні,
Хай всі твої прекрасні мрії,
Здійсняться, наче уві сні!
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З днем Оксани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
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Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Привітання з днем ангела Оксани в прозі
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Вітаю з іменинами прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіху в усіх справах і задумах, чарівної краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.
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Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!
Привітання з днем ангела Оксани в листівках
Значення імені Оксана
Ім’я Оксана має грецьке походження й означає іноземка чи гостинна.
Саме дівчаткам, які народилися під знаком зодіаку Водолій, найкраще підійде ім’я Оксана.
У дитинстві володарки імені добрі та турботливі, спокійні та слухняні дівчата, які радують своїх батьків.
Зазвичай в Оксани позитивний характер. Вона чуйна, доброзичлива, чесна та щира. Жінки на ім’я Оксана здебільшого мають правильні принципи і ніколи їх не порушують.