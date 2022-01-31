31 січня відзначають день ангела Оксани. Дівчата з цим ім’ям відзначають свої іменини сім разів на рік.

Якщо у вас є знайомі чи близькі володарки чарівного імені Оксана, не забудьте привітати. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Оксани в СМС, прозі та листівках.

Привітання з днем ангела Оксани в СМС

***

Нехай тебе кохання гріє,

Як сонця промені ясні,

Хай всі твої прекрасні мрії,

Здійсняться, наче уві сні!

***

З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Привітання з днем ангела Оксани в прозі

***

Вітаю з іменинами прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіху в усіх справах і задумах, чарівної краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.

***

Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!

Привітання з днем ангела Оксани в листівках

Значення імені Оксана

Ім’я Оксана має грецьке походження й означає іноземка чи гостинна.

Саме дівчаткам, які народилися під знаком зодіаку Водолій, найкраще підійде ім’я Оксана.

У дитинстві володарки імені добрі та турботливі, спокійні та слухняні дівчата, які радують своїх батьків.

Зазвичай в Оксани позитивний характер. Вона чуйна, доброзичлива, чесна та щира. Жінки на ім’я Оксана здебільшого мають правильні принципи і ніколи їх не порушують.