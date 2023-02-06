6 лютого День ангела відзначають жінки з іменами Ксенія та Оксана.

Імена Оксана й Ксенія мають спільне походження і в перекладі з грецької означають “гостинна”, “гостя”, “мандрівниця”, “чужа”. Однак існує думка, що Оксана та Ксенія – це різні імена.

Оксани зазвичай цілеспрямовані та сильні духом. Вони легко знаходять вихід зі складних ситуацій і вміють відстоювати свою точку зору.

Зараз дивляться Ксенії завжди прагнуть до самовдосконалення, тому не люблять ледачих людей. Це чесні, чутливі, добрі, чуйні та принципові жінки. Факти ICTV підготували привітання із Днем Оксани та Ксенії у листівках, прозі та віршах. День ангела Оксани та Ксенії – привітання у СМС Вітаю тебе, Оксано, з Днем ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, а всі бажання здійснюються якнайшвидше! Нехай твій ангел-охоронець буде поряд із тобою щомиті! *** Ксеніє, люба! Твоє ім’я в перекладі означає “мандрівниця”. Тож зичу, щоб усі шляхи в твоєму житті вели до щастя! Нехай твоя чарівна посмішка завжди сяє на обличчі! Миру й злагоди тобі! *** Оксанко, у День ангела бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті! *** Ксеніє, нехай твій ангел вберігає від лихого і подарує своє благословення. Миру та спокою! *** Небесної благодаті, Божої допомоги, щирих молитв і міцної віри. З Днем ангела! День ангела Оксани та Ксенії – привітання у листівках

День ангела Оксани та Ксенії – привітання у віршах Оксанко, з Днем ангела вітаю!

Здоров’я, щастя й успіху бажаю! *** Наше сонечко, Оксанка,

Ти красива, наче лялька.

Зичимо тобі добра,

Щастя, радості й тепла! *** Сьогодні Ксенії – добрій пані,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

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