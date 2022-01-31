Традиционно 31 января в Украине отмечают день ангела Ксении. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как гостеприимная, странствующая.

Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого прекрасного имени. В честь праздника Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с днем ангела Ксении в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Ксении в СМС

***

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

***

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Я желаю быть всегда

Барышней шикарной,

Лучезарной, заводной

И неординарной.

***

У Ксении сегодня праздник!

Я поздравляю от души.

Желаю крепкого здоровья,

И безупречной красоты.

И этот день пройдет с улыбкой,

И будет много теплых слов.

Будь счастлива, неповторима.

И пусть хранит тебя любовь.

***

Будь милой, наша Ксения,

Как солнышко весеннее,

Всех удивляй веселостью,

Успешностью, проворностью!

Пусть будет счастье вечное

С любовью бесконечною,

Глаза блестят пусть радостно,

И жизнь проходит сладостно!

Будь милой, наша Ксения,

Как солнышко весеннее,

Всех удивляй веселостью,

Успешностью, проворностью!

Пусть будет счастье вечное

С любовью бесконечною,

Глаза блестят пусть радостно,

И жизнь проходит сладостно!

***

С именинами, милая Ксения! Наша прекрасная красавица и умница! Поздравить ее с днем ангелам хотят все, чтобы пожелать всего самого лучшего. День ангела – праздник великий, так пусть в этот день у тебя сбудутся все мечты. Счастья, любви и красоты. Чтобы душа всегда сияла, а ты чтобы горя никогда не знала. Будь весела, активна и прекрасна. Чтобы солнышко тебе светило ясно.

***

Вот и пришел твой праздник – день ангела! Ксения прекрасная — сегодня именинница. А мы уже готовы поздравлять и всего прекрасного желать. Будь еще прекрасней, милая. Будь еще счастливее, родная. Чтобы ангел твой, хранитель твой, тебя нес на крыльях счастья каждый день и каждый час. Желаем любви, красоты и успеха. Чтобы не было в жизни помех.

***

Ксению поздравляем мы сегодня! С именинами, с днем прекрасным. Чтобы в день ангела цвела ты и каждый день дарила всем улыбку. Чтобы ангел твой не дал тебе и шанса на ошибку. Чтобы дорога была светлой и удачной — именно так, а не иначе. Ты поздравления прими и позволь тебя благословить. Благословить на радость и успех, на счастье, долголетие и миллион побед.

Поздравления с днем ангела Ксении в открытках

Значение имени Ксения

Женщины с именем Ксения очень энергичные и волевые, их вдохновляют новые проекты, знакомства и идеи. Они нуждаются в постоянном движении, не переносят беспорядок и неорганизованность. В то же время Ксении очень чувствительны и неуравновешенны, поэтому их легко обидеть, задеть за живое.

В жизни Ксении больше беспокоятся о собственном доме, нежели о профессиональных успехах, поэтому их считают прекрасными хозяйками.

Благодаря своему таланту к обучению и приспособленности, в карьере Ксения может выбрать любое направление, но лучше всего она реализует себя в сфере журналистики, маркетинга и бизнеса.

Ксении важно слышать похвалу, поскольку она болезненно реагирует на критику. Продуманный комплимент порадует ее куда сильнее материального подарка.