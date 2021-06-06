День ангела Ксенії відзначають щонайменше шість разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.
У цей день вшановують пам’ять Ксенії Петербурзької, яка славилася своїми передбаченнями та здібностями зцілення.
Ксенія – вольова дівчина з разюче гарною зовнішністю та душею. Вже з раннього дитинства Ксенія проявляє інтерес до технічних наук та вивчення іноземних мов.
Дівчину, яка має ім’я Ксенія, завжди хочуть завоювати сильні та статні чоловіки, проте вона вибере лише найкращого з них.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у СМС, віршах та листівках, щоб ви могли привітати Ксенію з її прекрасним святом.
Привітання з днем ангела Ксенії у віршах
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здоров’я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонечко високо вже,
Ангел твій красу несе,
Свіжим дощиком червневим,
Ніжно поливає все.
Подарує в іменини,
Вічну неоцвітну красу,
Букет щастя для тебе,
Щоб заплела ти в косу!
Вечір зоряний для тебе,
Й сонячне світання,
З іменинами Оксани,
Щире привітання!
***
Сьогодні у твій День ангела,
Ми хочем побажати:
Щоб у житті твоєму
Було багато свята!
Завжди щоб радість і достаток
Несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я
Ти мала на усе життя.
Хай Ксенія свята
Піклується про тебе,
Охороняє від біди,
Задовольняє всі потреби.
Добром наповниться твоє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя,
Бажають тобі рідні.
Привітання з днем ангела Ксенії у листівках
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