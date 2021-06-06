День ангела Ксенії відзначають щонайменше шість разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.

У цей день вшановують пам’ять Ксенії Петербурзької, яка славилася своїми передбаченнями та здібностями зцілення.

Ксенія – вольова дівчина з разюче гарною зовнішністю та душею. Вже з раннього дитинства Ксенія проявляє інтерес до технічних наук та вивчення іноземних мов.

Дівчину, яка має ім’я Ксенія, завжди хочуть завоювати сильні та статні чоловіки, проте вона вибере лише найкращого з них.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у СМС, віршах та листівках, щоб ви могли привітати Ксенію з її прекрасним святом.

Привітання з днем ​​ангела Ксенії у віршах

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здоров’я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонечко високо вже,

Ангел твій красу несе,

Свіжим дощиком червневим,

Ніжно поливає все.

Подарує в іменини,

Вічну неоцвітну красу,

Букет щастя для тебе,

Щоб заплела ти в косу!

Вечір зоряний для тебе,

Й сонячне світання,

З іменинами Оксани,

Щире привітання!

***

Сьогодні у твій День ангела,

Ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму

Було багато свята!

Завжди щоб радість і достаток

Несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я

Ти мала на усе життя.

Хай Ксенія свята

Піклується про тебе,

Охороняє від біди,

Задовольняє всі потреби.

Добром наповниться твоє буття,

Здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя,

Бажають тобі рідні.

Привітання з днем ангела Ксенії у листівках

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