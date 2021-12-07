7 грудня в Україні відзначають день ангела Катерини. З давньогрецької це ім’я перекладається як чиста, непорочна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Катерини у листівках та СМС, які точно порадують ваших знайомих дівчат та жінок з таким ім’ям.

Привітання з днем ангела Катерини у листівках

Привітання з днем ангела Катерини у СМС

Катерина – ім’я знатне,

Не раз звучало у віках.

Хай буде щастям життя багате,

Фортуна носить на руках!

***

У День святої Катерини

Радості, любові й сили

Я тобі бажаю тихо,

Щоб не почуло лихо.

***

Будь стрункою, немов балерина,

Гарною, бажаною, як весна!

Нехай тобі щастить, Катерино!

Ти для щастя народжена!

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Бажаю Катерині щастя,

Не такого, як сонце, бо сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безкрає!

***

Значення імені Катерина

Крім давньогрецької версії, є інші припущення про походження імені. Катерини можуть бути пов’язані з еллінською богинею мороку та чарівництва Гекатою. Міфологія свідчить, що Геката не була негативним персонажем. Згодом, з розвитком культу Афродіти, Афіни, Артеміди та інших богинь, Геката відходить на задній план, опускається все нижче у володіння Аїда. Бувши богинею, вона могла дарувати мудрість, щастя на війні та багату здобич у морському промислі.

Катерина має величезні переваги — вона працелюбна, а також може стати надійним другом, який зберігатиме секрети. Катя часто робить правильні рішення, попередньо все обміркувавши.

Але є й негативні риси характеру у Катерин — невпевненість у собі, яку прикривають зухвалістю, а також замкнутість.

З труднощами Каті можуть впоратися самостійно, а їхня поведінка залежить від настрою. У роботі для них немає нездійсненних завдань. Вони завжди вважаються цінним співробітником і нерідко займають керівні посади в інженерних та економічних сферах. Якщо Катерину замотивувати – вона завжди працюватиме на результат.