7 грудня в Україні відзначають день ангела Катерини. З давньогрецької це ім’я перекладається як чиста, непорочна.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Катерини у листівках та СМС, які точно порадують ваших знайомих дівчат та жінок з таким ім’ям.
Привітання з днем ангела Катерини у листівках
Привітання з днем ангела Катерини у СМС
Катерина – ім’я знатне,
Не раз звучало у віках.
Хай буде щастям життя багате,
Фортуна носить на руках!
***
У День святої Катерини
Радості, любові й сили
Я тобі бажаю тихо,
Щоб не почуло лихо.
***
Будь стрункою, немов балерина,
Гарною, бажаною, як весна!
Нехай тобі щастить, Катерино!
Ти для щастя народжена!
***
Бажаю Катерині щастя,
Не такого, як сонце, бо сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безкрає!
***
Значення імені Катерина
Крім давньогрецької версії, є інші припущення про походження імені. Катерини можуть бути пов’язані з еллінською богинею мороку та чарівництва Гекатою. Міфологія свідчить, що Геката не була негативним персонажем. Згодом, з розвитком культу Афродіти, Афіни, Артеміди та інших богинь, Геката відходить на задній план, опускається все нижче у володіння Аїда. Бувши богинею, вона могла дарувати мудрість, щастя на війні та багату здобич у морському промислі.
Катерина має величезні переваги — вона працелюбна, а також може стати надійним другом, який зберігатиме секрети. Катя часто робить правильні рішення, попередньо все обміркувавши.
Але є й негативні риси характеру у Катерин — невпевненість у собі, яку прикривають зухвалістю, а також замкнутість.
З труднощами Каті можуть впоратися самостійно, а їхня поведінка залежить від настрою. У роботі для них немає нездійсненних завдань. Вони завжди вважаються цінним співробітником і нерідко займають керівні посади в інженерних та економічних сферах. Якщо Катерину замотивувати – вона завжди працюватиме на результат.