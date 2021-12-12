День ангела Андрія: яскраві привітання в СМС та листівках

Андріїв день святкують 13 грудня в Україні та світі. Із посиланням на стародавню християнську легенду нагадаємо, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях Києва.

Ім’я Андрій доволі популярне, тому, напевно, у вашому оточенні є його власники.

Привітання у СМС і листівках із днем ангела Андрія, заборони та прикмети свята – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Привітання з Днем ангела Андрія у листівках

Привітання з Днем ангела Андрія в СМС

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Вітаю всіх Андріїв з іменинами. Бажаю завжди і в усьому відчувати підтримку і допомогу ангела-хранителя, а також рідних і друзів. Нехай радість завжди наповнює вашу душу. Щиро бажаю вам добра і щастя. З святом.

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Прийміть вітання з днем Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такої ж цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.

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Вітаємо з іменинами. Бажаю, щоб ваше життя склалося саме так, як ви завжди мріяли. Щоб кожен день приносив масу позитивних емоцій, а кожна невдача була лише маленьким кроком до успіху і процвітання.

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Вітаю всіх Андріїв з їхніми іменинами! Бажаю радості, щастя, любові та здоров’я. Нехай самі близькі люди завжди підтримують вас, і все складається так, як ви цього хочете. З іменинами вас!

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Прийміть мої вітання з Днем Андрія Первозванного. Хочу побажати радості, щастя і посмішок. Щоб ваша душа була наповнена світлом і радістю, а життя – тільки щасливими моментами. Нехай у вашій пам’яті залишаться тільки світлі і приємні миті. З іменинами вас!

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Нехай твій ангел завжди охороняє і захищає тебе від будь-яких негараздів і небезпек. З іменинами!

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Хочу розділити з тобою радість сьогоднішнього і побажати тебе удачі та успіхів у досягненні того, про що ти мрієш.

Значення імені Андрій

Андрій (грецькою Ανδρεας) — мужнє ім’я, що походить від давньогрецького слова ἀνήρ (anēr) — чоловік, людина. Також його пов’язують зі словом ἀνδρεία (andrèia), що у перекладі означало сміливий, важливий.

13 грудня християни східного обряду відзначають День, присвячений апостолу Андрію Первозванному. Свято також називають Андріїв день. Це не лише релігійне, а й народне свято.

Що можна робити на Андрія

13 грудня здавна, та й зараз жінки та дівчата ворожать. Хлопці на Андрія відпочивають.

Можна у свято влаштувати застілля, але оскільки триває Різдвяний піст, необхідно готувати лише пісні страви.

Що не можна робити в Андріїв день

На Андрія працювати без поважної причини – гріх.

Цього дня забороняли будь-яку інтелектуальну працю, бо є забобон, що можна розум втратити.

Також не можна виконувати роботу по дому та шити.

Забороняється вінчатися та влаштовувати гуляння.

На Андрія не можна виходити з дому. Здавна вважали, що землею ходить нечисть.

Погодні прикмети дня Андрія