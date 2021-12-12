День ангела Андрія: яскраві привітання в СМС та листівках

Андріїв день святкують 13 грудня в Україні та світі. Із посиланням на стародавню християнську легенду нагадаємо, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях Києва.
Ім’я Андрій доволі популярне, тому, напевно, у вашому оточенні є його власники.
Привітання у СМС і листівках із днем ангела Андрія, заборони та прикмети свята – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Привітання з Днем ангела Андрія у листівках
Привітання з Днем ангела Андрія в СМС
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Вітаю всіх Андріїв з іменинами. Бажаю завжди і в усьому відчувати підтримку і допомогу ангела-хранителя, а також рідних і друзів. Нехай радість завжди наповнює вашу душу. Щиро бажаю вам добра і щастя. З святом.
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Прийміть вітання з днем Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такої ж цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.
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Вітаємо з іменинами. Бажаю, щоб ваше життя склалося саме так, як ви завжди мріяли. Щоб кожен день приносив масу позитивних емоцій, а кожна невдача була лише маленьким кроком до успіху і процвітання.
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Вітаю всіх Андріїв з їхніми іменинами! Бажаю радості, щастя, любові та здоров’я. Нехай самі близькі люди завжди підтримують вас, і все складається так, як ви цього хочете. З іменинами вас!
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Прийміть мої вітання з Днем Андрія Первозванного. Хочу побажати радості, щастя і посмішок. Щоб ваша душа була наповнена світлом і радістю, а життя – тільки щасливими моментами. Нехай у вашій пам’яті залишаться тільки світлі і приємні миті. З іменинами вас!
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Нехай твій ангел завжди охороняє і захищає тебе від будь-яких негараздів і небезпек. З іменинами!
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Хочу розділити з тобою радість сьогоднішнього і побажати тебе удачі та успіхів у досягненні того, про що ти мрієш.
Значення імені Андрій
Андрій (грецькою Ανδρεας) — мужнє ім’я, що походить від давньогрецького слова ἀνήρ (anēr) — чоловік, людина. Також його пов’язують зі словом ἀνδρεία (andrèia), що у перекладі означало сміливий, важливий.
13 грудня християни східного обряду відзначають День, присвячений апостолу Андрію Первозванному. Свято також називають Андріїв день. Це не лише релігійне, а й народне свято.
Що можна робити на Андрія
13 грудня здавна, та й зараз жінки та дівчата ворожать. Хлопці на Андрія відпочивають.
Можна у свято влаштувати застілля, але оскільки триває Різдвяний піст, необхідно готувати лише пісні страви.
Що не можна робити в Андріїв день
- На Андрія працювати без поважної причини – гріх.
- Цього дня забороняли будь-яку інтелектуальну працю, бо є забобон, що можна розум втратити.
- Також не можна виконувати роботу по дому та шити.
- Забороняється вінчатися та влаштовувати гуляння.
- На Андрія не можна виходити з дому. Здавна вважали, що землею ходить нечисть.
Погодні прикмети дня Андрія
- Якщо до 13 грудня буде тиха вода, то до гарної зими, а галаслива — тріщатимуть морози, бурі, хуртовини.
- Червоний вогонь у печі – на холод, білий – на відлигу.
- Якщо у свято Андрія йде сніг — зима буде морозною та холодною.
- Холодно, але сонячно – бути доброму урожаю.