31 жовтня відзначають день ангела Андрія. Православна церква вшановує різних святих щоденно. Люди з іменами святих відзначають свій День ангела. Доброю прикметою вважається вибрати ім’я для дитини з церковного календаря. Таким чином у неї з’явиться свій Ангел-хранитель.
Якщо у вашому оточенні є носії цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Андрія в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Андрія в листівках
Привітання з днем ангела Андрія у СМС
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В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
***
Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Дорогий наш, улюблений Андрій!
Сьогодні ми сюди зібралися
З усіх країв і областей,
Тебе порадувати старалися.
Адже нині дуже важливий день –
Ти рівно на рік став мудрішим,
І нових потрібних знань тінь
Твій лоб прикрасила сильніше.
Ти багато чого вже досяг,
Став мудрим чоловіком та відмінним другом,
Прочитав чимало різних книг,
В собі помножив силу духу.
Бажаємо, щоб нових перемог
Тобі прийдешній рік додав,
Щоб захистив тебе від бід,
А світлих радощів додав,
Щоб тільки щастя день за днем
Тебе по життю оточувало,
Горіло вогнище в будинку твоєму,
Дружина тебе щоб обожнювала,
Бути самим кращим з людей,
Удачливим у всіх свершеньях,
Бажаємо ми тобі, Андрію,
І вітаємо з днем Ангела!
***
Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
З днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім’ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Андрій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Значение имени Андрей
Имя Андрей происходит из Древней Греции. По одной из версий оно образовано от слова андрос, что в переводе звучит как мужчина. По другой же версии – происходит от слова андрейос, которое означает мужественный.
С детского возраста у Андрея богатая фантазия. Его любимые игрушки – всевозможные конструкторы. Он может изображать автомобиль и гонщика одновременно, носиться при этом по квартире и издавать всю гамму звуков – от урчания мотора до скрипа.