31 жовтня відзначають день ангела Андрія. Православна церква вшановує різних святих щоденно. Люди з іменами святих відзначають свій День ангела. Доброю прикметою вважається вибрати ім’я для дитини з церковного календаря. Таким чином у неї з’явиться свій Ангел-хранитель.

Якщо у вашому оточенні є носії цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Андрія в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Андрія в листівках

Привітання з днем ангела Андрія у СМС

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Дорогий наш, улюблений Андрій!

Сьогодні ми сюди зібралися

З усіх країв і областей,

Тебе порадувати старалися.

Адже нині дуже важливий день –

Ти рівно на рік став мудрішим,

І нових потрібних знань тінь

Твій лоб прикрасила сильніше.

Ти багато чого вже досяг,

Став мудрим чоловіком та відмінним другом,

Прочитав чимало різних книг,

В собі помножив силу духу.

Бажаємо, щоб нових перемог

Тобі прийдешній рік додав,

Щоб захистив тебе від бід,

А світлих радощів додав,

Щоб тільки щастя день за днем

Тебе по життю оточувало,

Горіло вогнище в будинку твоєму,

Дружина тебе щоб обожнювала,

Бути самим кращим з людей,

Удачливим у всіх свершеньях,

Бажаємо ми тобі, Андрію,

І вітаємо з днем Ангела!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

З днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім’ї, дохід в ділах,

Все що хочеш – відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Андрій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Значение имени Андрей

Имя Андрей происходит из Древней Греции. По одной из версий оно образовано от слова андрос, что в переводе звучит как мужчина. По другой же версии – происходит от слова андрейос, которое означает мужественный.

С детского возраста у Андрея богатая фантазия. Его любимые игрушки – всевозможные конструкторы. Он может изображать автомобиль и гонщика одновременно, носиться при этом по квартире и издавать всю гамму звуков – от урчания мотора до скрипа.