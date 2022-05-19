Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Під час повномасштабної війни це свято набуло особливого значення, оскільки символізує ідентичність українського народу.

В цей день варто змінити свій повсякденний одяг на вишиту сорочку або сукню для того, щоб вшанувати традиції.

З нагоди свята Факти ICTV підготували листівки для того, щоб ви могли привітати з Днем вишиванки всіх своїх рідних та друзів.

Нагадаємо, що в Україні День вишиванки почали відзначати у 2016 році. Ініціатором стала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк.

Вона запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках, а ідею підтримали як викладачі, так і студенти всього навчального закладу.

Зазвичай в цей день в Україні проводять масові заходи, концерти та акції. Але цьогоріч всі святкування скасували задля безпеки українців.

Варто зазначити, що такий елемент одягу як вишиванка має популярність не лише в Україні. За кордоном також одягають вишиванку в знак солідарності з нашим народом.