Щороку за 48 днів до Великодня віряни дотримуються Великого посту. Це найдовший та найсуворіший піст у році. Він завжди триває сім тижнів та закінчується напередодні Великодня.

У цей час люди дотримуються певних харчових обмежень, а також ведуть праведний спосіб життя. Великий піст допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна займатися сексом в період Великого посту 2023.

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Великий піст та сексуальне життя: чи заборонено кохатися

Відомо, що під час Великого посту віряни дотримуються суворих заборон у вживанні їжі, тим самим очищують свій організм та душу.

Проте церква наголошує, що піст — це не лише дотримання обмежень в їжі. Адже люди повинні ці дні проводити в молитвах, роздумувати про своє життя та покаятися в гріхах.

Відповідно, у період Великого посту, віряни мають утриматись:

від певної їжі та напоїв;

від світських розваг;

гучної музики та танців

від усяких злих думок, роздумів, шкідливих звичок (куріння, алкоголь тощо).

В ПЦУ наголошують, що сенс посту полягає у нашій концентрації на головному в житті. Якщо ви дотримуєтесь правил Великого посту, то питання, чи займатися коханням, залежить від вашої особистої позиції та традицій вашої церкви.

Релігієзнавець Олександр Саган стверджує, що на час Великого посту, від сексу краще відмовитись.

– Від сексу краще утриматися на період Великого посту. Цей час потрібно присвятити молитвам, частіше відвідувати церковні служби та обов’язково прийти на сповідь й причаститися, – зазначає релігієзнавець.

Церква також радить утримуватись від статевого життя на час посту, адже подружжя має повністю віддатися духовності й молитві.

Проте тут є важливий момент, називати секс під час посту гріхом не можна, звичайно, якщо говорити про подружжя.

Хоч церква радить утриматися від кохання, остаточне рішення залежиться від вас! Якщо ви вирішите займатися сексом під час Великого посту, то це не буде порушенням релігійних норм, але усе залежить від ваших власних переконань.

– Але суворе обмеження в статевих відносинах повинно бути в суворі дні посту. Зокрема, у Страсний тиждень.

В будь-якому випадку, пам’ятайте про безпеку під час статевих відносин – використовуйте захисні засоби для запобігання захворюванням.