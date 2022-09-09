11 вересня відзначають свято Усікновення глави Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі (в народі – Головосік).

За біблійними переказами Іоанн Предтеча був родичем Ісуса Христа. Він носив грубий одяг і харчувався диким медом та акридами, а проповідувати почав у 30 років, коли почув голос Божий.

Іван Предтеча відверто і суворо викривав вади як простих людей, так і царів. За це і поплатився.

Зараз дивляться

Чи можна мити голову 11 вересня у день Усікновення Хрестителя Господнього – дізнавалися Факти ICTV.

Заборони на Усікновення глави Іоанна Хрестителя

11 вересня категорично забороняється:

позичати гроші або брати борги;

віддавати щось з дому;

починати нові справи та роботу;

стригтися, мити голову, зачісуватися ;

; їсти м’ясо, морепродукти, рибу і молочку;

співати танцювати, веселитися;

шити й в’язати, вишивати, займатися рукоділлям;

випивати та влаштовувати гучні вечірки;

різати або їсти капусту (або інші овочі, фрукти, що мають круглу форму).

Чому не можна мити голову на Усікновення

Спочатку варто розібратися у започаткуванні цього свята. Іоанн, після того, як охрестив Ісуса Христа в річці Йордан, продовжував свою службу – пророкував, викривав гріхи, закликав народ покаятися та вказував шлях до віри та Бога.

Але якось він викрив царя Ірода, який одружився з жінкою свого брата Іродіадою (цим самим порушив сьому заповідь).

Іоанн Хреститель сказав про гріх Іродові, а той посадив Іоанна у в’язницю, але не страчував, оскільки народ шанував його, як пророка.

Під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання.

Іродіада підмовила доньку, тому дівчина забажала подати їй на блюді голову Іоанна. Саме так і було вбито Хрестителя Господнього.

Оскільки причиною смерті великого пророка стало саме відрубання голови, у цей день не прийнято користуватися гострими предметами, мити голову та різати усе, що за формою нагадує голову.

Наші предки вважали, якщо у цей день помити голову, то можна заробити собі великий божий гріх. Проте у такі забобони вірили не всі.

Наприклад, чоловіки у північній Україні (Чернігівщина) навпаки зранку мили голову та причесувались, цим самим вшановуючи пам’ять Іоанна.