Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Чи можна мити голову в день Усікновення Іоанна Хрестителя

9 Вересня 2022, 15:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Чи можна мити голову в день Усікновення Іоанна Хрестителя
Джерело: Depositphotos

11 вересня відзначають свято Усікновення глави Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі (в народі – Головосік).

За біблійними переказами Іоанн Предтеча був родичем Ісуса Христа. Він носив грубий одяг і харчувався диким медом та акридами, а проповідувати почав у 30 років, коли почув голос Божий.

Іван Предтеча відверто і суворо викривав вади як простих людей, так і царів. За це і поплатився.

Зараз дивляться

Чи можна мити голову 11 вересня у день Усікновення Хрестителя Господнього – дізнавалися Факти ICTV.

Заборони на Усікновення глави Іоанна Хрестителя

11 вересня категорично забороняється:

  • позичати гроші або брати борги;
  • віддавати щось з дому;
  • починати нові справи та роботу;
  • стригтися, мити голову, зачісуватися;
  • їсти м’ясо, морепродукти, рибу і молочку;
  • співати танцювати, веселитися;
  • шити й в’язати, вишивати, займатися рукоділлям;
  • випивати та влаштовувати гучні вечірки;
  • різати або їсти капусту (або інші овочі, фрукти, що мають круглу форму).

Чому не можна мити голову на Усікновення

Спочатку варто розібратися у започаткуванні цього свята. Іоанн, після того, як охрестив Ісуса Христа в річці Йордан, продовжував свою службу – пророкував, викривав гріхи, закликав народ покаятися та вказував шлях до віри та Бога.

Але якось він викрив царя Ірода, який одружився з жінкою свого брата Іродіадою (цим самим порушив сьому заповідь).

Іоанн Хреститель сказав про гріх Іродові, а той посадив Іоанна у в’язницю, але не страчував, оскільки народ шанував його, як пророка.

Під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання.

Іродіада підмовила доньку, тому дівчина забажала подати їй на блюді голову Іоанна. Саме так і було вбито Хрестителя Господнього.

Оскільки причиною смерті великого пророка стало саме відрубання голови, у цей день не прийнято користуватися гострими предметами, мити голову та різати усе, що за формою нагадує голову.

Наші предки вважали, якщо у цей день помити голову, то можна заробити собі великий божий гріх. Проте у такі забобони вірили не всі.

Наприклад, чоловіки у північній Україні (Чернігівщина) навпаки зранку мили голову та причесувались, цим самим вшановуючи пам’ять Іоанна.

Читайте також:
Гороскоп на повний місяць 10 вересняКого повний місяць виб’є з колії, а хто несподівано збагатиться: гороскоп на 10 вересня

Теги
волосся прикмети релігійне свято Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь