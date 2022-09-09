11 сентября отмечают праздник Усекновения главы Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи (в народе – Головосек).

По библейским преданиям Иоанн Предтеча был родственником Иисуса Христа. Он носил грубую одежду и питался диким медом и акридами, а проповедовать начал в 30 лет, когда услышал голос Божий.

Иоанн Предтеча откровенно и сурово обличал пороки как простых людей, так царей. За это и поплатился.

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Можно ли мыть голову 11 сентября в день Усекновения Крестителя Господня — узнавали Факты ICTV.

Запреты на Усекновение главы Иоанна Крестителя

11 сентября категорически запрещается:

занимать деньги или брать долги;

отдавать что-то из дома;

начинать новые дела и работу;

стричься, мыть голову, причесываться ;

; есть мясо, морепродукты, рыбу и молочку;

петь танцевать, веселиться;

шить и вязать, вышивать, заниматься рукоделием;

выпивать и устраивать шумные вечеринки;

резать или есть капусту (или другие овощи, фрукты, имеющие круглую форму).

Почему нельзя мыть голову на Усекновение

Сначала стоит разобраться в начале этого праздника. Иоанн, после того, как окрестил Иисуса Христа в реке Иордан, продолжал свою службу-пророчествовал, обличал грехи, призывал народ покаяться и указывал путь к вере и Богу.

Но как-то он разоблачил царя Ирода, который женился на женщине своего брата Иродиадой (этим самым нарушил седьмую заповедь).

Иоанн Креститель сказал о грехе Ироду, а тот посадил Иоанна в тюрьму, но не казнил, поскольку народ чтил его, как пророка.

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько понравилась царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу.

Иродиада подговорила дочь, поэтому девушка пожелала подать ей на блюде голову Иоанна. Именно так и был убит Креститель Господень.

Поскольку причиной смерти великого пророка стало именно отрубание головы, в этот день не принято пользоваться острыми предметами, мыть голову и резать все, что по форме напоминает голову.

Наши предки считали, если в этот день помыть голову, то можно заработать себе великий божий грех. Однако в такие суеверия верили не все.

Например, мужчины в северной Украине (Черниговщина) наоборот утром мыли голову и причесывались, тем самым чтя память Иоанна.