У 2023 році Трійця припадає на 4 червня. Цей день вважається одним із найбільших 12 релігійних свят. В народі воно також відоме, як Зелена неділя, адже заведено прикрашати будинки травами, гіллям та іншою зеленню.

Традиційно перед Трійцею і на саме свято ходять у гості до родичів і близьких. Та чи потрібно в цей день також відвідувати тих, хто не з нами?

Факти ICTV розповідають, чи можна ходити на цвинтар перед Трійцею.

Чи можна ходити на цвинтар перед Трійцею

Зелена неділя вважається світлим святом, тому ходити в цей день на кладовище не варто. Проте відвідувати цвинтар можна і навіть потрібно перед Трійцею, в поминальну суботу.

Троїцька поминальна субота, або батьківська субота, у 2023 році припадає на 3 червня. Цього дня заведено поминати померлих, особливо тих, хто рано пішов із життя.

Троїцька поминальна субота – що потрібно робити в цей день

Перед Трійцею, в поминальну суботу, віряни йдуть на Божественну заупокійну літургію, де моляться за померлих.

Після цього, за традиціями, відвідують цвинтар і наводять там лад: саджають квіти, прибирають сміття, приносять пісні продукти.

Як в будь-які свята, в цей день не можна займатися важкою фізичною справою, шити, працювати на городі, лаятися тощо.