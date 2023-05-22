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Можно ли ходить на кладбище перед Троицей – традиции на Зеленые праздники

22 мая 2023, 16:39
Асоян Карина редактор ленты
можно ли ходить на кладбище перед троицей
Источник: Unsplash

В 2023 году Троица приходится на 4 июня. Этот день считается одним из крупнейших 12 религиозных праздников. В народе также известен, как Зеленое воскресенье, ведь принято украшать дома травами, ветками и другой зеленью.

Традиционно перед Троицей и в сам праздник ходят в гости к родственникам и близким. Но нужно ли в этот день также посещать тех, кто не с нами?

Факты ICTV рассказывают, можно ли ходить на кладбище перед Троицей.

Можно ли ходить на кладбище перед Троицей

Зеленое воскресенье считается светлым праздником, поэтому ходить в этот день на кладбище не стоит. Однако посещать кладбище можно и даже нужно перед Троицей, в поминальную субботу.

Троицкая поминальная суббота, или родительская суббота, в 2023 году приходится на 3 июня. В этот день принято поминать умерших, особенно тех, кто рано ушел из жизни.

Троицкая поминальная суббота — что нужно делать в этот день

Перед Троицей, в поминальную субботу, верующие идут на Божественную заупокойную литургию, где молятся за умерших.

После этого, по традициям посещают кладбище и наводят там порядок: сажают цветы, убирают мусор, приносят постные продукты.

Как в любые праздники, в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим делом, шить, работать на огороде, ругаться и тому подобное.

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