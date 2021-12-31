Із настанням Нового року потрібно обов’язково привітати зі святом усіх знайомих, колег та, звичайно ж, родину. Для тих, хто за підготовкою до свята, приготуванням олів’є та інших смаколиків не встигає придумати свої привітання, ми підготували добірку привітань з Новим роком 2022 у прозі.

Привітання з Новим роком 2022

Ось і настав Новий 2022 рік! Рік Тигра, він має бути яскравим і незабутнім. Не бійся втілювати у життя всі свої мрії та бажання. Зі святом!

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Новий рік – це час виконання бажань, здійснених надій та яскравих вражень! Бажаємо, щоб ці чарівні відчуття не залишали вас увесь наступний рік! Нехай разом з його символом – Чорним Водяним Тигром, під бій курантів у ваш будинок постукають радість, затишок та казкове кохання! Будьте щасливі!

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З Новим роком! Нехай світле новорічне свято увійде у ваше життя та принесе із собою здоров’я, достаток та приємні сюрпризи! Бажаю вам щодня знаходити привід для посмішки та завжди почуватися закоханим у життя!

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З Новим роком! Нехай Тигр принесе із собою лише позитивні емоції, чудовий настрій, удачу у починаннях та професійні, а також творчі успіхи. Цей рік обов’язково стане щасливішим за попередні. З новим щастям!

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Новий рік запалив нові зірки на небі! Вітаю вас із новим щастям! Бажаю вам у новому році везіння, достатку, багато щасливих днів та посмішок! І, звичайно ж, щоб серце переповнювало кохання, а настрій завжди був добрим і сонячним.

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У цей чарівний день, перший у новому році, все обов’язково має змінитися на краще. Саме час для того, щоб здійснити всі свої бажання та мрії. Тому бажаю вам виконання всього задуманого, міцного здоров’я, більше здорових нервових клітин, гарного відпочинку та фінансового благополуччя. З Новим 2022 роком!

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Вітаю з Новим роком! Не забудь сміливо відкрити двері для новорічної казки, яка принесе з собою багато хороших можливостей, достаток, спокій та багато-багато любові! Бажаю сил та терпіння – для того, щоб виконати все задумане.

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Нехай символ року Тигр допоможе подолати всі страхи, завести нові знайомства; подарує вірних друзів та взаємне кохання. Все в твоїх руках, з Новим роком!

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З Новим роком! Нехай 2022-й принесе багато хороших емоцій, гроші хай ллються рікою, а здоров’я завжди буде таким же чудовим, як у 18!

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У цей Новий рік бажаємо вам багато удачі та мішок грошей на додачу. Виконання всіх мрій, кар’єрних злетів, гарного робочого колективу та затишної атмосфери в будинку! З Новим роком, з новим щастям!

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З Новим роком! Цього дня складно відірватися від олів’є, тому бажаю не засмучуватися через набрані кілограми, радіти життю, їсти смачну їжу та відвідати безліч цікавих місць, а також пам’ятати про те, що бажання, загадане у новорічну ніч, обов’язково здійсниться.

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Новий рік – це світле свято, здатне втілювати у реальність будь-які мрії та бажання. Вітаю вас із Новим роком, бажаю, щоб цього року ви встигли зробити все, що не встигли зробити у минулому. Щоб удача йшла з вами в ногу і щоб щастя ніколи не залишало ваш будинок. З Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю вам наполегливості та добра. Щоб у житті перемагало добро і не було місця злу. Нехай вашу голову відвідують лише світлі думки та креативні ідеї.

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Нехай новий 2022-й подарує вам тільки радість, а всі негоди миттю зникнуть! Нехай вас супроводжує успіх і везіння, а оточувати вас будуть співчутливі та щирі люди. Зі святом!

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З Новим роком! Бажаю нести в цей світ добро та отримувати взаємність, досягти бажаної посади, займатися тим, що подобається, і стати найкращою версією себе. Будьте щасливими та коханими. Зі святом!

1 січня – перший день Нового року. Саме в цей день є можливість розпочати все з чистого аркуша, здійснювати все задумане та втілювати у життя усі свої мрії. Не забудьте надіслати знайомим привітання із Новим роком і пориньте у святкову атмосферу. Можна розслабитися та відпочити, адже попереду ще багато вихідних. Зі святом!