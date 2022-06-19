День батька в Україні відзначають у третю неділю червня. 2022 року татусів вітатимуть 19 червня.

День батька – чудова можливість ще раз нагадати про своє кохання та повагу, а також подякувати татові за турботу.

Для тих, кому складно підібрати потрібні слова, Факти ICTV зібрали красиві привітання з Днем батька у СМС.

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Татку, ти найдобріший, найбільш чуйний і дбайливий тато у світі! Будь завжди щасливим і радуйся життю!

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Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди й здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

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Бути батьком – щастя! Бережи та цінуй свій статус. Бажаю тобі багато сил і терпіння для виконання такої почесної ролі!

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Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

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Будь здоровим, мудрим, міцним, сильним, сміливим і впевненим. Залишайся такою ж надійною опорою для сім’ї. З Днем тата!

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Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший татку!

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Із Днем батька! Бажаю всім татам планети відчувати радість батьківства, важливість і потрібність, бути дбайливими та люблячими, надійними та затребуваними!

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Для України День батька – молоде свято, офіційно воно з’явилося 8 травня 2019 року, коли Кабмін схвалив указ п’ятого президента Петра Порошенка.