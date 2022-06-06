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Борються за правду: привітання з Днем журналіста у листівках

6 Червня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Журналист

6 червня в Україні відзначається День журналіста – у 2022 році свято припадає на понеділок.

Саме час привітати всіх, хто допомагає мільйонам людей дізнатися правду про те, що відбувається. Журналісти виборюють важливу інформацію у мирний час, а й в умовах війни — у деяких випадках ризикуючи власними життями.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем журналіста у листівках, які зігріють професіоналів цієї справи. Приємні слова допоможуть висловити підтримку та підняти бойовий дух у цей час.

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День журналіста День журналіста День журналіста День журналіста День журналіста

Історія свята починається ще з 1994 року – тоді перший президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення нового професійного свята працівників засобів масової інформації. 6 червня – не випадкова дата, обрана для святкування. Цього дня Національна спілка журналістів України була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів.

Традиційно цього дня журналісти приймають вітання від колег, друзів, а також читачів, які довіряють майстрам своєї справи. Нерідко у ЗМІ влаштовують корпоративи, де журналісти та інші співробітники можуть поспілкуватися у невимушеній атмосфері.

У червні на українців чекає величезна кількість свят – як професійних, так і релігійних. Ознайомитися з повним списком свят червня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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Теги
День журналіста, Привітання зі святами
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