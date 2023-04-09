Богослужіння на Вербну неділю 2023: онлайн-трансляція

Вербну неділю 2023 за юліанським календарем відзначають 9 квітня. Це одне із найважливіших християнських свят, яке символізує Вхід Господній до Єрусалиму.
В останню неділю перед Великоднем віряни йдуть до церкви та традиційно освячують гілочки верби. Якщо ви не маєте можливості цього зробити, можна подивитися трансляцію богослужіння на Вербну неділю 2023 онлайн.
Онлайн-трансляція богослужіння на Вербну неділю 2023
Зараз дивляться
Програма богослужіння на Вербну неділю 2023:
- 9:01 — Божественна літургія ПЦУ з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим;
- 11:00 — Божественна літургія УГКЦ, яка відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Читайте також:Вербна неділя: історія, традиції та заборони свята