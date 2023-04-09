Богослужіння на Вербну неділю 2023: онлайн-трансляція

Вербну неділю 2023 за юліанським календарем відзначають 9 квітня. Це одне із найважливіших християнських свят, яке символізує Вхід Господній до Єрусалиму.

В останню неділю перед Великоднем віряни йдуть до церкви та традиційно освячують гілочки верби. Якщо ви не маєте можливості цього зробити, можна подивитися трансляцію богослужіння на Вербну неділю 2023 онлайн.

Онлайн-трансляція богослужіння на Вербну неділю 2023

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Програма богослужіння на Вербну неділю 2023: