Богослужение на Вербное воскресенье 2023: онлайн-трансляция

Вербное воскресенье 2023 по юлианскому календарю отмечают 9 апреля. Это один из важнейших христианских праздников, который символизирует Вход Господень в Иерусалим.

В последнее воскресенье перед Пасхой верующие идут в церковь и традиционно освящают веточки вербы. Если у вас нет возможности этого сделать, можно посмотреть трансляцию богослужения на Вербное воскресенье 2023 онлайн.

Онлайн-трансляция богослужения на Вербное воскресенье 2023

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Программа богослужения на Вербное воскресенье 2023: