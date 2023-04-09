Богослужение на Вербное воскресенье 2023: онлайн-трансляция

Вербное воскресенье 2023 по юлианскому календарю отмечают 9 апреля. Это один из важнейших христианских праздников, который символизирует Вход Господень в Иерусалим.
В последнее воскресенье перед Пасхой верующие идут в церковь и традиционно освящают веточки вербы. Если у вас нет возможности этого сделать, можно посмотреть трансляцию богослужения на Вербное воскресенье 2023 онлайн.
Онлайн-трансляция богослужения на Вербное воскресенье 2023
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Программа богослужения на Вербное воскресенье 2023:
- 9:01 — Божественная литургия ПЦУ по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим;
- 11:00 — Божественная литургия УГКЦ, которая состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова.