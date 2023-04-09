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Богослужение на Вербное воскресенье 2023: онлайн-трансляция

9 апреля 2023, 06:09
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Богослужіння на Вербну неділю 2023: онлайн-трансляція
Источник: Depositphotos

Вербное воскресенье 2023 по юлианскому календарю отмечают 9 апреля. Это один из важнейших христианских праздников, который символизирует Вход Господень в Иерусалим.

В последнее воскресенье перед Пасхой верующие идут в церковь и традиционно освящают веточки вербы. Если у вас нет возможности этого сделать, можно посмотреть трансляцию богослужения на Вербное воскресенье 2023 онлайн.

Онлайн-трансляция богослужения на Вербное воскресенье 2023

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Программа богослужения на Вербное воскресенье 2023:

  • 9:01 — Божественная литургия ПЦУ по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим;
  • 11:00 — Божественная литургия УГКЦ, которая состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова.
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Источник
Общественное
Теги
Пасха Вербна неділя
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