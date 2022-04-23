Благодатний вогонь сходить щороку напередодні Великодня в єрусалимському храмі Гробу Господнього.
Коли він з’явився вперше, чому сходить саме на Великдень і що буде, якщо він не зійде – у матеріалі.
Що таке Благодатний вогонь
Благодатний вогонь – це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні у Велику суботу в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Винесення вогню символізує вихід із Гробу світла істинного, тобто Ісуса Христа.
Коли з’явився Благодатний вогонь
Згідно з Святими писаннями, першим свідком Благодатного вогню став апостол Петро. Коли він дізнався, що Христос воскрес, то пішов до його гробниці. На місці, де лежав Ісус, апостол побачив божественне світло.
Диво благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього описувалося ще в IV столітті як християнськими, так і мусульманськими авторами.
Як сходить Благодатний вогонь
Сходження вогню суворо контролюється. Напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки, лампади й панікадила.
У суботу вранці Кувуклію, каплицю, зведену над Гробом, оглядають делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб.
Потім починається церковна хода. У період із 14.00 до 15.00 Єрусалимський патріарх йде в Кувуклію.
Він заходить у каплицю тільки з факелами та свічками й читає молитву. Тоді на свічки й факел сходить Благодатний вогонь. Після цього лампадки з вогнем розвозять у всі куточки світу.
Чому Благодатний вогонь сходить на Великдень
Існує кілька версій того, чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень:
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- Православ’я розшифровується як право й слава, тобто правильне прославлення Бога, правильна віра, за що Він і нагороджує християн.
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- Лише старий юліанський календар, за яким моляться й відзначають Великдень православні християни, є правильним, що позначається на часі сходження вогню.
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- Тільки патріарх і священики православної церкви знають послідовність проведення Літанії.
Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде
Святі отці кажуть, якщо Благодатний вогонь не зійде – це одна з ознак наближення кінця світу. У такий спосіб Господь дасть християнам знак того, що часу на покаяння майже не залишилося.
Але для кінця світу несходження Благодатного вогню повинно співпасти ще з двома ознаками – виявленням Ноєвого ковчега на горі Арарат та пересиханням Мамврійського дуба, під яким Авраам зустрів янголів Святої Трійці.