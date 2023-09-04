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Без додаткових вікендів: скільки днів у жовтні 2023 відпочиватимуть українці

4 Вересня 2023, 15:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
вихідні в жовтні 2023
Джерело: Pexels

У жовтні 2023 на нас чекає чимало свят. Другий місяць осені розпочнеться з державної дати – День захисників і захисниць України. Однак додаткових вікендів не передбачається, а тому відпочивати українці будуть згідно з календарем – по суботах і неділях.

Так, у жовтні 2023 року на нас чекає 9 вихідних і 22 робочих дні.

Вихідні в жовтні 2023

  • 1 жовтня
  • 7-8 жовтня
  • 14-15 жовтня
  • 21-22 жовтня
  • 28-29 жовтня

До слова, у жовтні українці також відзначать безліч професійних і міжнародних свят. У календарі на другий місяць осені є Всесвітній день тварин, День юриста, День художника, День рекламіста тощо.

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