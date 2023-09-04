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Без дополнительных уикэндов: сколько дней в октябре 2023 будут отдыхать украинцы

4 сентября 2023, 15:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
вихідні в жовтні 2023
Источник: Pexels

В октябре 2023 нас ждет немало праздников. Второй месяц осени начнется с государственной даты — День защитников и защитниц Украины. Однако дополнительных уикэндов не предусматривается, а потому отдыхать украинцы будут согласно календарю — по субботам и воскресеньям.

Так, в октябре 2023 нас ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.

Выходные в октябре 2023

  • 1 октября
  • 7-8 октября
  • 14-15 октября
  • 21-22 октября
  • 28-29 октября

К слову, в октябре украинцы также отметят множество профессиональных и международных праздников. В календаре на второй месяц осени есть Всемирный день животных, День юриста, День художника, День рекламиста и многое другое.

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