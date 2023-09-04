В октябре 2023 нас ждет немало праздников. Второй месяц осени начнется с государственной даты — День защитников и защитниц Украины. Однако дополнительных уикэндов не предусматривается, а потому отдыхать украинцы будут согласно календарю — по субботам и воскресеньям.

Так, в октябре 2023 нас ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.

Выходные в октябре 2023

1 октября

7-8 октября

14-15 октября

21-22 октября

28-29 октября

К слову, в октябре украинцы также отметят множество профессиональных и международных праздников. В календаре на второй месяц осени есть Всемирный день животных, День юриста, День художника, День рекламиста и многое другое.