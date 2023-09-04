В октябре 2023 нас ждет немало праздников. Второй месяц осени начнется с государственной даты — День защитников и защитниц Украины. Однако дополнительных уикэндов не предусматривается, а потому отдыхать украинцы будут согласно календарю — по субботам и воскресеньям.
Так, в октябре 2023 нас ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
Выходные в октябре 2023
- 1 октября
- 7-8 октября
- 14-15 октября
- 21-22 октября
- 28-29 октября
К слову, в октябре украинцы также отметят множество профессиональных и международных праздников. В календаре на второй месяц осени есть Всемирный день животных, День юриста, День художника, День рекламиста и многое другое.
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