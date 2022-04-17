17 квітня християни західного обряду святкують одне з найбільших церковних свят – Великдень, яке відзначається на честь воскресіння з мертвих сина Божого, Ісуса Христа.

Цей світлий день чекають із нетерпінням, оскільки прийнято йти до храму, веселитися та вітати одне одного. Також це свято багате на традиції. Факти ICTV підготували короткі привітання з католицьким Великоднем, щоб ви змогли привітати всіх близьких людей.

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Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

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Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю!

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Простивши все, відкинувши зневіру,

Просвічені пасхальним торжеством,

Кріпімо прадідівську віру

І воскресаймо разом із Христом.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

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Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Великдень – це сімейне свято, яке святкують у колі найближчих родичів. Символом цього свята у католиків є великодній кролик. Вважається, що він знаменує успіх, процвітання та щастя.

Зазначимо, що християни східного обряду святкуватимуть Великдень за тиждень – 24 квітня.