2 квітня – батьківська субота Великого посту. Це особливий день, коли православні поминають покійних родичів, друзів чи знайомих.

У календарі поминальних днів 2022 загалом вісім батьківських субот, дати яких залежать від святкування Великодня.

У батьківську суботу заведено вшановувати пам’ять рідних. У церквах проводять панахиди та літургії, де моляться за упокій близьких і ставлять свічку.

Також у цей день відвідують кладовище – прибирають могилу та приносять до неї свіжі квіти. Завершують батьківську суботу поминальною вечерею з людьми, які знали покійного.

Якщо ви не можете сходити до церкви, помолитися можна і вдома. Одним із варіантів такої молитви може бути:

Господь Бог наш, згадаємо ж раба земного, що пішов із життя (ім’я), що передав свою душу на Небеса. Прошу, вибач його за всі грішні діяння, що чинив він, бо каємося ми і за душу його, в молитвах просимо Тебе, Боже, про милість Твою. Подаруй йому звільнення від страждань і мук, даруй йому життя найкраще. Чи не відпускай його від себе. Нехай душа його навіки буде поруч із Тобою. Хай осяє його душа світлом небесним. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. На віки вічні. Амінь!

Дні посту, які припадають на батьківську суботу, варто дотримуватися особливо суворо.

У батьківську поминальну суботу не можна важко працювати, а також лаятися чи конфліктувати.

На кладовищі не можна нічого піднімати з землі. Крім того, серйозним гріхом вважається розпивати алкоголь чи залишати його на могилі.

Від галасливих вечірок вдома також краще відмовитися.