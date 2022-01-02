Напередодні Різдва кожна господиня задумується над тим, що приготувати на Святвечір, 6 січня.

Українські віряни дотримуються головного правила Святвечора – різдвяна вечеря обов’язково має бути пісною. Ми зібрали добірку 12 страв, які можна приготувати на Святвечір – далі у матеріалі.

Кутя

Складові:

пшенична крупа – 1 склянка

мак – 1/2 склянки

очищені волоські горіхи – 1 склянка

родзинки – 1/2 склянки

курага – жменя

мед – за смаком.

Приготування:

Пшеничну крупу промиваємо і замочуємо на 4-5 годин у холодній воді. Після того, як крупа розмокне, воду зливаємо. Пересипаємо крупу в каструльку і доливаємо 2 склянки води. Ставимо варитися на невеликий вогонь. Через 1,5 години, коли крупа звариться, її потрібно остудити.

Мак заливаємо окропом, даємо охолонути, зливаємо воду і розтираємо. Можна пропустити його 2-3 рази через м’ясорубку – результат буде приблизно такий самий. Родзинки і курагу теж заливаємо окропом і даємо трохи настоятися. Зливаємо воду. Курагу нарізаємо невеликими шматочками. Горіхи можна нарізати шматочками, а можна просто покришити.

Остиглу пшеничну крупу перекладаємо в глибоку посудину, обережно перемішуємо з приготованими смачними добавками і заправляємо медом.

Узвар

Складові:

сушені яблука – 200 г

мед – 4 ст. л.

вода – 1,5 л.

Приготування:

Сушені яблука перебрати, промити і скласти в миску або каструлю. Закип’ятити 1,5 л води, залити яблука крутим окропом. Накрити кришкою і залишити на 4 години. Процідити узвар через дрібне сито. Додати мед, розмішати до повного розчинення.

Вінегрет із квасолею

Складові:

буряк – 1 шт.

картопля – 2 шт.

огірки солоні – 2-3 шт.

квасоля – 150 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

сіль, перець мелений чорний, олія – 4 ст. л.

Приготування:

Буряк і картоплю вимити, залити холодною водою та варити окремо до готовності. Готові овочі охолодити та очистити від шкірки.

Білу квасолю залити холодною водою, залишити на кілька годин або на ніч. Відварити до готовності та остудити. Картоплю і буряк порізати маленькими кубиками. Огірки очистити від шкірки і порізати кубиками. Цибулю дрібно порізати.

З’єднати всі інгредієнти та заправити олією. Посипати сіллю та меленим чорним перцем, добре перемішати.

Пісний борщ

Складові:

2-3 шт. картоплі

1-2 шт. цибулі

1 морква

1 буряк

200 г білокачанної капусти

50 г сушених білих грибів

півсклянки квасолі

2 зубчики часнику

2 ст. л. томатної пасти

сіль, перець, лавровий лист та інші спеції – за смаком.

Приготування:

Перед приготуванням борщу на ніч замочіть у воді квасолю, а за годину до готування – намочіть сушені гриби. Налийте в каструлю два літри води, додайте мокру квасолю, дрібку солі та лавровий лист, доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Варіть квасолю протягом півгодини.

Поки вариться квасоля, підготуйте овочі: цибулю, моркву та буряк наріжте соломкою, а часник подрібніть ножем. Додайте овочі в борщ і варіть разом з квасолею близько 15 хвилин. Потім додайте гриби і нарізану кубиками картоплю.

Доведіть пісний борщ до кипіння та варіть до готовності картоплі. Потім додайте томатну пасту і розмішайте. Через п’ять хвилин додайте подрібнену до тонкої соломки капусту. Посоліть, поперчіть, потримайте борщ на вогні протягом ще п’яти хвилин, після чого вимкніть і дайте настоятися.

Голубці з рисом і грибами

Складові:

10-15 капустяних листків

півсклянки рису

1 морква

1 шт. ріпчастої цибулі

300 г печериць

сіль, перець, часник і томатна паста – за смаком.

Приготування:

Відваріть рис до напівготовності та відкладіть. Якщо в томатній пасті достатньо солі, то солити рис на етапі варіння не варто.

Поставте на вогонь глибоку каструлю з водою. Листя капусти промийте під холодною водою і просушіть за допомогою чистого рушника. Опускайте в киплячу воду і проварюйте протягом однієї хвилини. Витягуючи капусту з окропу, відразу ж занурюйте листя в холодну воду.

До наполовину готового рису додайте терту моркву та дрібно нарізані гриби. Потім викладайте начинку в центр кожного капустяного листка і загортайте в конвертики. Викладіть голубці в товстостінну каструлю, залийте склянкою води, томатною пастою, додайте рубаний часник, сіль і перець. Тушіть голубці до повної готовності, поки вода не википить, а соус не загусне.

Запечений лосось

Складові:

стейки лосося

соєвий соус

лимонний сік

приправа для риби

свіжа зелень.

Приготування:

Візьміть стейки лосося, змастіть їх соєвим соусом і посипте приправою для риби. Поставте рибу в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте півгодини. Готового лосося збризніть лимонним соком і прикрасьте свіжою зеленню. Коли риба трохи охолоне, для красивої подачі її можна перекласти на листя салату.

Салат із червонокачанної капусти

Складові:

червонокачанна капуста – 200 г

маленьке яблуко – 1 шт.

волоські або кедрові горіхи – жменя

сік лимона – 1/2 шт.

оливкова олія – 2 ст. л.

сіль, прянощі – за смаком.

Приготування:

Червонокачанну капусту помити і тонко нашаткувати. Посолити, скропити лимонним соком. Пом’яти руками і залишити на 15 хвилин. Тим часом нарізати тонкою соломкою або натерти на крупній тертці яблуко. Скропити лимонним соком, щоб яблуко не потемніло.

Волоські горіхи порубати ножем. У мисці перемішати капусту, яблуко та горіхи. Заправити оливковою олією і подавати до столу.

Грибна запіканка

Складові:

10 шампіньйонів

5 цибулин

півсклянки олії

склянка паніруваних сухарів

сіль і перець – за смаком.

Приготування:

Гриби необхідно очистити, відварити до готовності і дрібно порізати. Обсмажити на рослинній олії цибулю. Змішати з паніруваними сухарями і додати в гриби. Вирівняти масу, посипати спеціями і додати дві-три ложки грибного бульйону. Ретельно все перемішайте.

Посипати сухарями форму для запікання, викласти на них підготовлені гриби. Закрити фольгою та випікати в духовці до готовності за 180 градусів.

Вареники з вишнями

Тісто:

200 мл кефіру

1 яйце

350 г борошна

1 ст. л. олії

пів чайної ложки солі та пів чайної ложки соди.

Начинка:

500 г вишні

пів чайної ложки кориці

4 ст. л. цукру

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Для тіста змішайте кефір, яйце, рослинне масло, сіль і соду. Потім поступово додайте борошно, постійно перемішуючи тісто. Коли тісто стане щільним, його потрібно замішувати руками, поки воно не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Після цього скатайте тісто в кулю, загорніть у харчову плівку та поставте в тепле місце на півгодини.

Тим часом займіться начинкою. Видаліть з вишень кісточки. В окремій ємності змішайте корицю, крохмаль і дві-три столові ложки цукру. Потім з’єднайте вишню з цукрово-крохмальною масою і перемішайте.

Починайте ліпити вареники. За допомогою склянки вирізуйте з тіста кружечки, потім кожен кружечок посипайте цукром і викладайте вишневу начинку. Завертайте тісто в вареник, з’єднуючи протилежні краї. Сформовані вареники викладайте на посипану борошном дошку, а потім кидайте в окріп. Варіть вареники, постійно помішуючи, протягом 5-7 хвилин. Готові вареники полийте вершковим маслом, посипте цукром і подавайте до столу.

Овочеве рагу з грибами

Складові:

600 г кабачків

2 середні морквини

1 великий червоний солодкий перець

4 помідори

2 цибулини

1 корінь петрушки

200 г печериць

300 г консервованої квасолі

сіль і спеції – за смаком.

Приготування:

Овочі ретельно вимити, очистити. Кабачки з морквою – дрібно нарізати, перець – соломкою, петрушку і цибулю – подрібнити, помідори – великими кубиками, шампіньйони – на 3-4 частини. Розігрійте в сотейнику оливкову олію, обсмажте до золотистого кольору цибулю і петрушку, близько 5 хвилин. Добавте морквину, кабачки, сіль.

Через 7 хвилин – гриби і перець. Через 5 хвилин – помідори. Додати кілька столових ложок води, сіль, спеції, накрийте кришкою. Через 5 хвилин – додайте квасолю і кілька столових ложок рідини з банки. Готувати ще хвилин 5-10, подавати на стіл разом із зеленню.

Фруктові цукерки

Складові:

300 г сухофруктів: курага, родзинки і чорнослив (можна взяти свої улюблені сухофрукти)

100 г горіхів: волоських і фундука

какао-порошок або кокосова стружка для прикрашання.

Приготування:

Промийте і залийте окропом сухофрукти. Потім подрібніть їх у блендері або м’ясорубці. Також подрібніть волоські горіхи, а фундук залиште цілим. Змішайте горіхи з сухофруктами і починайте формувати цукерки: візьміть горішок фундука і скатайте навколо нього кульку з раніше приготовленої маси.

Готову цукерку обваляйте в какао-порошку або кокосовій стружці. Щоб цукерки були солодшими, в начинку можна додати мед.

Запечений лаваш з овочами

Складові:

3 листи тонкого лаваша

200 г свіжої капусти

1 ріпчаста цибулина

1-2 помідори

150 г моркви по-корейськи

100 г маринованих грибів

томатна паста.

Приготування:

Наріжте тонкою соломкою капусту та протушкуйте її на сковорідці. Промийте помідори і наріжте кубиками, подрібніть цибулю та гриби. Якщо морква по-корейськи занадто довга, трохи подрібніть її.

Потім розкладіть на робочій поверхні лист лаваша, змастіть його томатною пастою і викладайте підготовлені овочі. Акуратно загорніть лаваш в рулет і поставте в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте близько 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.