Ворожіння на Старий Новий рік 2022 – це унікальна традиція, яку вшановують вже понад 100 років. Хоч і багато обрядів вже давно забулися, деякі способи ворожіння користуються популярністю й досі.

Факти ICTV склали список з 10 найкращих способів, як ворожити на Старий Новий рік 2022 року.

Ворожіння на кільці, хлібі та гачку

Усі три речі складають у посудину – туди також додаються й інші дрібні предмети. Посуд накривається рушником, після чого кожна панночка не дивлячись витягує першу річ, що потрапила до руки. Так, якщо витягне хліб — чоловік буде багатий, якщо кільце — красень, якщо гачок — будуть проблеми з коханим.

Ворожіння на цибулинах

Всі дівчата беруть по цибулині та розміщують їх корінцями у воду. У кого цибулина першою дасть паростки – та і одружиться раніше за всіх.

Ворожіння по собаках

У порожню кімнату із дівчиною впускають собаку. Якщо тварина відразу підбіжить до дівчини, то сімейне життя буде щасливим, якщо спочатку нюхатиме підлогу — то чоловік буде сердитим, а сімейне життя — нещасним.

Ворожіння на гребінці

Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами “Суджений, ряджений, прийди та розчеши мені волосся”. Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути у цьому році заміжньою за тією людиною, яка приснилася.

Ворожіння на розмовах

Ходили підслуховувати під вікнами у сусідів – почуті слова намагалися пов’язати зі своєю долею. Якщо в будинку лаялися — кохання буде суворим, а якщо сміялися — ласкавим та добрим. Якщо чувся брязкіт келихів — чоловік буде п’яницею.

Ворожіння на черевичку

У ніч на Старий Новий рік дівчина перекидала свій чобіт через будинок. В який бік він носом впаде — звідти й чекатиме любов.

Ворожіння по воді

Потрібно опустити обручку у воду і виставити її на ніч на мороз. Скільки буде горбків на воді – стільки буде і наречених цього року. Якщо на воді опуклості — скоро покличуть заміж, а якщо навпаки — цього року без шансів.

Ворожіння на сімейне життя

Наші пращури вірили, що можна дізнатися більше про своє сімейне життя. На ніч біля воріт залишали три купки зерна — якщо до ранку їх ніхто не чіпав, то й у хаті все буде чудово.

Ворожіння на сіні

Щоб побачити уві сні свого нареченого, потрібно у правий черевик покласти трошки різдвяного сіна, що лежало біля ікон, а у переддень Старого нового року покласти це сіно під подушку і сказати: “Хто мій суджений, той цієї ночі насниться”.

Ворожіння на бубновому королі

Потрібна бубнова карта з королем – її потрібно покласти під подушку і захотіти побачити чоловіка, з яким бажаєш пов’язати життя. Що насниться вночі, то й виявиться вашим майбутнім. Вважалося, що у цю пору всі сни пророчі.

Є ще один цікавий спосіб ворожити – на варениках. Про цю традицію знає практично кожен. Головне, не забути про сюрприз у блюді. Про те, як правильно гадати у Старий Новий рік на варениках – читайте на Фактах.