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10 ворожінь на Старий Новий рік 2022

13 Січня 2022, 16:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гадания
Джерело: Depositphotos

Ворожіння на Старий Новий рік 2022 – це унікальна традиція, яку вшановують вже понад 100 років. Хоч і багато обрядів вже давно забулися, деякі способи ворожіння користуються популярністю й досі.

Факти ICTV склали список з 10 найкращих способів, як ворожити на Старий Новий рік 2022 року.

Ворожіння на кільці, хлібі та гачку

Усі три речі складають у посудину – туди також додаються й інші дрібні предмети. Посуд накривається рушником, після чого кожна панночка не дивлячись витягує першу річ, що потрапила до руки. Так, якщо витягне хліб — чоловік буде багатий, якщо кільце — красень, якщо гачок — будуть проблеми з коханим.

Ворожіння на цибулинах

Всі дівчата беруть по цибулині та розміщують їх корінцями у воду. У кого цибулина першою дасть паростки – та і одружиться раніше за всіх.

Ворожіння по собаках

У порожню кімнату із дівчиною впускають собаку. Якщо тварина відразу підбіжить до дівчини, то сімейне життя буде щасливим, якщо спочатку нюхатиме підлогу — то чоловік буде сердитим, а сімейне життя — нещасним.

Ворожіння на гребінці

Расческа

Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами “Суджений, ряджений, прийди та розчеши мені волосся”. Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути у цьому році заміжньою за тією людиною, яка приснилася.

Ворожіння на розмовах

Ходили підслуховувати під вікнами у сусідів – почуті слова намагалися пов’язати зі своєю долею. Якщо в будинку лаялися — кохання буде суворим, а якщо сміялися — ласкавим та добрим. Якщо чувся брязкіт келихів — чоловік буде п’яницею.

Ворожіння на черевичку

У ніч на Старий Новий рік дівчина перекидала свій чобіт через будинок. В який бік він носом впаде — звідти й чекатиме любов.

Ворожіння по воді

Вода в стакане

Потрібно опустити обручку у воду і виставити її на ніч на мороз. Скільки буде горбків на воді – стільки буде і наречених цього року. Якщо на воді опуклості — скоро покличуть заміж, а якщо навпаки — цього року без шансів.

Ворожіння на сімейне життя

Наші пращури вірили, що можна дізнатися більше про своє сімейне життя. На ніч біля воріт залишали три купки зерна — якщо до ранку їх ніхто не чіпав, то й у хаті все буде чудово.

Ворожіння на сіні

Щоб побачити уві сні свого нареченого, потрібно у правий черевик покласти трошки різдвяного сіна, що лежало біля ікон, а у переддень Старого нового року покласти це сіно під подушку і сказати: “Хто мій суджений, той цієї ночі насниться”.

Ворожіння на бубновому королі

Потрібна бубнова карта з королем – її потрібно покласти під подушку і захотіти побачити чоловіка, з яким бажаєш пов’язати життя. Що насниться вночі, то й виявиться вашим майбутнім. Вважалося, що у цю пору всі сни пророчі.

Є ще один цікавий спосіб ворожити – на варениках. Про цю традицію знає практично кожен. Головне, не забути про сюрприз у блюді. Про те, як правильно гадати у Старий Новий рік на варениках – читайте на Фактах.

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Теги
ворожіння , Старий Новий рік
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