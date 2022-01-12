Старий Новий рік – це чарівне свято, яке з’явилося завдяки зміні літочислення. Цей день відзначають не лише в Україні, а в багатьох країнах і навіть у Північній Африці.

Але про звичаї свята багато хто встиг забути, або навіть не знає. Факти ICTV зібрали найкращі традиції святкування на Старий Новий рік.

Як відзначають Старий Новий рік в Україні

1. Старий Новий рік зазвичай радує українців великою кількістю традиційних страв, які зведено подавати на святковий стіл. У списку — кутя, вареники з сюрпризом, а також смачна випічка, якою також дякують колядникам.

2. Головна традиція святкування — ліплення вареників з усією родиною. Також замість начинки кладуть сюрпризи. Головне – не забути про це за святковим столом. Предмети всередині вареників розкриють долю людини у 2022 році.

3. Звичайно ж, без колядок, щедрівок та посівалок не обійтися. Заведено пускати гостей на поріг, а за гарні побажання та пісні дякувати смакотам та грошима.

4. Кутю для новорічного застілля потрібно зварити зранку. Якщо каструля деформувалася або луснула, то варто викинути її разом із кутею у відро для сміття — краще не ризикувати та зробити страву заново.

5. Цікава традиція Старого Нового року — спалювання Дідуха (української різдвяної прикраси, що символізує добрий урожай). Для цього потрібно підготувати сніп жита і після колядування спалити його на безлюдній дорозі.

6. Вранці обов’язково треба посівати зерно у житло близьких. Цей звичай також має свої правила:

посівають лише чоловіки, оскільки вважається, що хлопці наділяють будинок своєю силою протягом усього року;

зерна збирають і зберігають до весни, надалі садять їх разом з іншими злаковими;

посівати прийнято тільки в рукавичках.

7. Старий Новий рік — чудова можливість спробувати на смак унікальну кашу. Пшоно в тарілку насипає найдоросліша дівчина із сім’ї. Воду з криниці приносить старший хлопець у хаті. Члени сім’ї спостерігають за процесом приготування страви. Дівчина розмішує кашу та каже побажання на весь рік.

Каша наполягає до готовності. За процесом ретельно спостерігали – якщо страва тікає з каструлі, буде нещастя. Краще її викинути.

8. За святковий стіл увечері сідає вся сім’я, цю трапезу не можна пропускати.

9. Потрібно гадати на майбутнього чоловіка, на весілля, виконання мрії та багато іншого. Традиції ворожінь можуть відрізнятися залежно від місця проживання. У деяких селищах є святі, яких віряни додатково шанують під час свята.

10. На Старий Новий рік можна повторити елементи відзначення ночі з 31 грудня на 1 січня. Наприклад, потрібно написати заповітне бажання на папері, після чого спалити та кинути у свій келих з напоєм, а потім випити.