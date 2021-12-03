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10 найгірших подарунків чоловіку на Новий рік

3 Грудня 2021, 15:44
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Затьмарити свято може невдалий подарунок, або його відсутність. Щоб дівчата, обираючи подарунок своєму коханому чоловікові, батькові, приятелю не потрапили в безглузду ситуацію – Факти ICTV склали список найнебажаніших подарунків.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Перше місце в рейтингу “подарунків для ворога” займають шкарпетки.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Шкарпетки – річ потрібна, завжди доведеться до двору, але в новорічний вечір чоловік менше за все чекає такого презенту. Крім того, ви можете не вгадати з кольором та розміром.

Друге місце – дезодоранти, гелі для душу, піна для гоління.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Це найочевидніший варіант. Хлопці, звичайно, далеко не завжди погано ставляться до подібного роду сюрпризів. Але, все-таки, варто уникати таких подарунків, бо ризикуєте, по-перше, отримати щось подібне на свято, а по-друге, продемонструвати людині своє нешанобливе ставлення. Чоловік може подумати, що він неприємно пахне або, що він недоглянутий.

Ще один невдалий подарунок чоловікові – книга.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Ви здивуєтеся, але вже 21 століття. І паперова книга – це вже трохи не в тренді. Звичайно, мільйони їх шанувальників ще бродять по планеті. Крім того, щоб дарувати книгу – треба добре знати бібліотеку людини і бути впевненим, що обраний вами твір припаде до смаку.

Четверте місце в антирейтингу – затискач для краватки або затиск для грошей.

Справа в тому, що затискачі для краватки і затиски для грошей стали атрибутом, який використовує бізнес-клас. І, найчастіше, не за власним бажанням, а з волі статусу.

Такий подарунок ризикує “лягти на полицю” і припадати пилом роками.

Крім того, подібний девайс страшенно незручний.

Не варто дарувати чоловікові й відеоігри.

Ніхто не сперечається, багато дорослих чоловіків обожнюють електронні іграшки. Але дуже важко вгадати, що конкретно підійде. Якщо зважилися на такий подарунок, обов’язково з’ясуйте, яку гру він хоче і чи підійде вона для його комп’ютерної системи або приставки.

Шосте місце в рейтингу небажаних подарунків – електронні “примочки” для автомобіля: це подарунок машині, а не хлопцеві. Тим більше, що найчастіше чоловік краще знає, що йому потрібніше.

Також не даруйте предмети для дому.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Якщо чоловік живе окремо – він може образитися, бо подумає, що вам не подобається атмосфера в його будинку.

Якщо ж ви живете разом – він подумає, що ви купили чергову дрібничку собі, але подарували йому.

Сьоме місце – сорочка.

За винятком випадку, якщо він сам дуже хотів купити яку-небудь конкретну, і йому це не вдалося, чи мова йде про якийсь рідкісний бренд, а в інших випадках – дарувати сорочку на Новий рік – нудно.

Також не варто дарувати сувеніри, свічки, м’які іграшки або статуетки з атрибутикою прийшов року.

Такі речі безликі. Якщо ви хочете купити щось подібне – просто придбайте це разом з ялинкою та іграшками. А чоловіка такий подарунок тільки розчарує.

Дев’ятий рядок – спідня білизна.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Ніколи не даруйте на Новий рік предмети повсякденного вжитку, яким є для чоловіка нижня білизна. Цим ви вб’єте романтику у ваших стосунках або просто образите. Адже чоловік завжди чекає чогось більшого.

Фінальне, 10-е місце у рейтингу подарунків на швидку руку займають попільнички та запальнички. Такі подарунки ризикують бути передарованими або відкладеними у стіл.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Також не найкращі варіанти: парфумерія, солодощі, одяг, посуд, дриль або набір інструментів, іграшки, засоби для гоління, кава, чай, домашні квіти.

Підходьте до вибору подарунка серйозно, креативно і не в останній момент. Успіхів!

Фото:  Twitter.

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