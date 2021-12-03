Затьмарити свято може невдалий подарунок, або його відсутність. Щоб дівчата, обираючи подарунок своєму коханому чоловікові, батькові, приятелю не потрапили в безглузду ситуацію – Факти ICTV склали список найнебажаніших подарунків.

Що не можна дарувати чоловікові на Новий рік 2022

Перше місце в рейтингу “подарунків для ворога” займають шкарпетки.

Шкарпетки – річ потрібна, завжди доведеться до двору, але в новорічний вечір чоловік менше за все чекає такого презенту. Крім того, ви можете не вгадати з кольором та розміром.

Друге місце – дезодоранти, гелі для душу, піна для гоління.

Це найочевидніший варіант. Хлопці, звичайно, далеко не завжди погано ставляться до подібного роду сюрпризів. Але, все-таки, варто уникати таких подарунків, бо ризикуєте, по-перше, отримати щось подібне на свято, а по-друге, продемонструвати людині своє нешанобливе ставлення. Чоловік може подумати, що він неприємно пахне або, що він недоглянутий.

Ще один невдалий подарунок чоловікові – книга.

Ви здивуєтеся, але вже 21 століття. І паперова книга – це вже трохи не в тренді. Звичайно, мільйони їх шанувальників ще бродять по планеті. Крім того, щоб дарувати книгу – треба добре знати бібліотеку людини і бути впевненим, що обраний вами твір припаде до смаку.

Четверте місце в антирейтингу – затискач для краватки або затиск для грошей.

Справа в тому, що затискачі для краватки і затиски для грошей стали атрибутом, який використовує бізнес-клас. І, найчастіше, не за власним бажанням, а з волі статусу.

Такий подарунок ризикує “лягти на полицю” і припадати пилом роками.

Крім того, подібний девайс страшенно незручний.

Не варто дарувати чоловікові й відеоігри.

Ніхто не сперечається, багато дорослих чоловіків обожнюють електронні іграшки. Але дуже важко вгадати, що конкретно підійде. Якщо зважилися на такий подарунок, обов’язково з’ясуйте, яку гру він хоче і чи підійде вона для його комп’ютерної системи або приставки.

Шосте місце в рейтингу небажаних подарунків – електронні “примочки” для автомобіля: це подарунок машині, а не хлопцеві. Тим більше, що найчастіше чоловік краще знає, що йому потрібніше.

Також не даруйте предмети для дому.

Якщо чоловік живе окремо – він може образитися, бо подумає, що вам не подобається атмосфера в його будинку.

Якщо ж ви живете разом – він подумає, що ви купили чергову дрібничку собі, але подарували йому.

Сьоме місце – сорочка.

За винятком випадку, якщо він сам дуже хотів купити яку-небудь конкретну, і йому це не вдалося, чи мова йде про якийсь рідкісний бренд, а в інших випадках – дарувати сорочку на Новий рік – нудно.

Також не варто дарувати сувеніри, свічки, м’які іграшки або статуетки з атрибутикою прийшов року.

Такі речі безликі. Якщо ви хочете купити щось подібне – просто придбайте це разом з ялинкою та іграшками. А чоловіка такий подарунок тільки розчарує.

Дев’ятий рядок – спідня білизна.

Ніколи не даруйте на Новий рік предмети повсякденного вжитку, яким є для чоловіка нижня білизна. Цим ви вб’єте романтику у ваших стосунках або просто образите. Адже чоловік завжди чекає чогось більшого.

Фінальне, 10-е місце у рейтингу подарунків на швидку руку займають попільнички та запальнички. Такі подарунки ризикують бути передарованими або відкладеними у стіл.

Також не найкращі варіанти: парфумерія, солодощі, одяг, посуд, дриль або набір інструментів, іграшки, засоби для гоління, кава, чай, домашні квіти.

Підходьте до вибору подарунка серйозно, креативно і не в останній момент. Успіхів!

Фото: Twitter.